北榮桃園分院分享受歡迎軟質美食　長輩開心共享年節美味

▲「紅燒獅子頭」是北榮桃園分院附設護理之家最受歡迎的快樂餐之一。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

過年期間全家大小聚餐飲宴，對於牙口不佳、吞嚥功能較差的長輩，若餐桌上的菜餚都是難以咀嚼吞嚥的菜餚，即便是滿桌山珍海味，還是影響用餐心情！臺北榮總桃園分院營養室表示，「紅燒獅子頭」是該院附設護理之家最受歡迎的快樂餐之一，屬於質地易咬的軟質飲食，老少咸宜，圓圓的形狀代表吉祥團圓，提供民眾參考。

營養師並進一步分享作法，讓民眾做做看，一起團團圓圓過好年。

紅燒獅子頭作法：

一、材料：

食材一：絞肉、涼薯、板豆腐、蔥、薑末。

食材二：蝦米、香菇、蔥段、薑片、大白菜。

調味料：鹽、米酒、糖、醬油。

二、製作方法：

（一）將食材一與鹽、米酒、糖拌勻，在手中揉成球狀，以左右拋丟的方式排出空氣，做成圓形的獅子頭。

（二）以180℃油溫油炸獅子頭，油的高度到獅子頭的一半即可。

（三）獅子頭不須炸熟，只需要外層呈現金黃色即可起鍋。

（四）起油鍋，泡水後的蝦米、香菇入鍋，與蔥段、薑片一同爆香

（五）放入大白菜，加入水、醬油煮滾。

（六）將獅子頭放入鍋中煮滾，轉小火慢燉一小時，最後再調味即可。

臺北榮民總醫院桃園分院院長王智弘6日表示，過年期間對於慢性病病情控制穩定的年長長輩，飲食禁忌可以適度放寬，幾種質地偏軟的菜餚，就很適合一家大小共同享用，例如：紅燒蹄膀、蟹黃豆腐、清蒸魚、紅燒獅子頭、蘿蔔糕、蝦鬆、藥膳湯品或佛跳牆等。菜餚中若有整塊肉類、蔬果或米食等，建議依據牙口與吞嚥能力剪小塊或剪碎後再食用。