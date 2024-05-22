快訊／國1南下316K大貨車事故　駕駛受困大腿骨折...緊急送醫

▲國道1號316公里台南新市區南下車道，22日清晨4時53分許，發生一起大貨車撞擊肇事，馬上以救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號316公里台南新市區南下車道，22日清晨4時53分許，發生一起大貨車撞擊肇事，台南市消防局119勤務中心據報，馬上派遣新市消防分隊2車5人前往搶救，消防人員到達現場，發現1人受困駕駛座，經消防人員搶救脫困，該名38歲男駕駛意識清醒，經檢傷疑似右大腿骨折，馬上以護車送永康奇美醫院救治，目前肇事原因由國道警察第四大隊調查處理中。