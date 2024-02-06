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社會 社會焦點 保障人權

高雄男酒駕遭扣牌又騎無牌車上路　闖紅燈罪加一等下場慘了

▲▼三民一酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲楊姓男子（左）闖紅燈遭員警攔下，酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓男子（41歲）日前才因酒駕遭吊扣駕照，4日晚上8時許他又騎著一台沒有掛車牌的機車上路，闖紅燈被巡邏員警發現，將他攔下後，員警在盤查時發現他渾身酒味，酒測值達0.66，訊後依公共危險罪送辦。

三民第一分局十全所員警4日晚間8時時巡邏時，於三民區自由一路上，見楊姓男子騎著無牌機車闖紅燈，立即上前攔查，發現楊男渾身散發濃厚酒氣、講話語無倫次，明顯是酒後駕車。

▲▼三民一酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲楊姓男子（中）闖紅燈遭員警攔下，酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，楊男早在前年10月就因酒駕案件遭警方扣牌，當天楊男在朋友家吃晚餐時喝了3瓶啤酒，離開後準備將機車騎往機車行修理輪胎，就騎著無牌車上路，不料因為闖紅燈遭警攔查。

員警對進行酒測後，酒測值0.66毫克，超過法定標準值，全案訊後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，二度酒駕部分，則處以9萬元罰鍰，另闖紅燈及騎乘無牌照車輛，本分局一併依違反道路交通管理處罰條例第53條第1項「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」（可處以1200元以上5400元以下罰鍰）及第12條第1項第6款「牌照吊扣期間行駛」（可處以3600元以上1萬800以下元罰鍰）予以製單舉發。

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