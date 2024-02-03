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社會 社會焦點 保障人權

女賊開BMW！西塭仔漁港狂偷烏魚子+魚蝦　漁民損失2萬元嘆年難過

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化線西塭仔漁港昨天傳出竊案！1名年約40歲的女竊賊佯裝採買年貨，帶著大袋子連逛兩攤，偷走8、9片烏魚子、大批現流的魚蝦與野生蛤仔，漁民損失大約2萬元。和美警分局表示，調閱監視器已鎖定車牌號碼，將通知竊賊到案說明。

▲▼彰化線西塭仔漁港出現女竊賊，偷走烏魚子等約2萬元貨品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化線西塭仔漁港出現女竊賊，偷走烏魚子等約2萬元貨品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「浩一貳號」漁民李浩仁表示，年關將近，天氣又好，連日來的漁港攤位生意都很熱絡，沒想到卻碰到可惡的女竊賊，趁著攤位有很多人在採買，竊賊就來來回回走動，趁機下手3次，總共偷了約8、9片的烏魚子，每片大約5、6兩，還有一口烏魚子，損失將近1萬元。

▲▼彰化線西塭仔漁港出現女竊賊，偷走烏魚子等約2萬元貨品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另一家遭竊的是「進發財」攤商，黃姓漁民向警方透露，被偷大批魚貨，從草蝦、野生蛤仔到白腹魚、午仔魚、石顱、三牙魚都有，這些都是現流的魚貨，損失將近1萬元。而草蝦單價一斤1500元，原本約有10隻左右，被女竊賊偷到只剩下3隻草蝦，直呼倒楣「過年已經很難過了，她給我偷1萬多塊」。

漁民透露，有監視器拍到女竊賊開BMW來偷魚貨，讓他們更為不滿。

▲▼彰化線西塭仔漁港出現女竊賊，偷走烏魚子等約2萬元貨品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美警分局線西分駐所所長林宗延表示，昨天塭仔漁港共有2家攤商遭竊，分別為進發財與浩一貳號，已調閱監視器鎖定竊賊的車牌號碼，將通知竊賊到案說明。

縣議員賴清美指出，年關已近，竊賊也伺機而動，專挑市場與人多的地方下手，漁民辛苦一整年，正要趁著民眾辦年貨來賺一筆過年財，卻碰到竊賊來偷，真是太可惡了。尤其「浩一貳號」日前才有2艘漁船被燒毀，如今又碰到竊賊專挑高價的烏魚子來偷，希望警方能迅速破案，不要讓竊賊繼續囂張下去。

▲▼彰化線西塭仔漁港出現女竊賊，偷走烏魚子等約2萬元貨品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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