快訊／國3田寮路段火燒車！　緩撞車路肩突起火...烈焰濃煙狂竄

▲ 國道3號北向田寮路段發生火燒車 。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、吳佩蓁／台南報導

國道3號南向36K田寮路段，今（6日）上午9時28分許發生火燒車事件，一輛緩撞車突然在路肩突然起火，竄出太量濃煙，並占用外側車道，警消獲報後，已趕到現場出水滅火，於9時57分撲滅，所幸沒有人員受傷，詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

警消9時28分接獲火燒車報案，隨即派出2車3人前往現場救火，警消到場時，發現該工程車後輪位置起火，竄出大量濃煙，隨即出水灌救，火勢於3分鐘後撲滅，幸無人傷亡。