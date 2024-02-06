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社會 社會焦點 保障人權

NET東岸商場之爭！行政法院不裁定　基市府：盼尊重法院結果

▲▼東岸商場今天下午將移交，不過目前經營的主富服裝公司（NET）控訴市府未舉得產權，強硬拒絕。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲東岸商場產權爭議行政法院不裁定，將移交民事庭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆東岸商場合約到期，基隆市政府重新招標由微風集團接手，但原經營業者主富服裝公司（NET）不服，認為市府招標違法，痛批「市府像強盜一樣」，雙方就東岸商場產權之爭槓上。今（5日）基隆市政府表示，有關東岸商場的爭議，NET在民事的假處分聲請被地院駁回2次，向行政法院聲請的假處分，也被認為不是公法上爭議，裁定將移送給民事庭審理，等於未被受理。

基隆市政府及本案律師簡榮宗表示，NET陸續向地院及行政法院提出訴訟及假處分聲請，之前向基隆地院聲請民事假處分，2023年11月30日開庭時，法官曾當庭說，這是NET提出的第3次聲請，前2次都駁回了，要NET補充聲請的必要性何在；後來NET在2024年1月8日，自行撤回聲請。

簡律師指出，NET也向行政法院提出假處分的聲請，1月29日開過一次庭，2月5日行政法院即表示，將會裁定移送給民事庭審理，等於未被受理。簡律師補充說，「在開庭時，我們主張此案不是公法上的爭議，如果是所有權認定，應該不是由行政法院審理；而顯然行政法院也認同我們的主張，將把此案裁定移送給民事庭來處理」。

市政府及簡律師認為，NET已提出3次民事假處分聲請及1次行政假處分聲請，都沒有獲得裁准，顯然法院認為沒有必要性與急迫性；市政府尊重NET透過法律途徑釐清爭議的權利，但也希望尊重法院審理結果。

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