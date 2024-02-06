台積電工程師想轉考公職　網友狂吐槽：太閒才會這樣想東想西

▲台積電工程師想轉職考公職，被網友紛紛勸退。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

一名在台積電當工程師的網友，上網發文表示自己年薪百萬，年紀快滿30歲，表示自己學歷低又沒有一技之長，因此想去考國家考試，詢問是否有人轉考公職後悔。文章一出引發網友討論，不少人都勸他先繼續做存錢，等到真的中年失業再考慮轉職。

一名網友在批踢踢發文詢問，是否有人科技業轉職公務員後悔的，他表示自己在台積電產線做了快7年，雖然年薪百萬也比較少加班了，每年還會固定帶兩三個新人，他認為自己快要30歲，緊張自己或許也會有中年失業危險，認為自己學歷不高又沒有一技之長，因此有考國家考試的想法，並詢問是否有人轉考公職後悔的。

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他也透露自己搜尋網路關鍵字，發現公職出現的關鍵字都不太妙，包含「福利被大砍」、「加班沒錢」、「工作變多、壓力超大」、「官僚文化嚴重」、「升遷制度不透明」、「不再是終身俸」。

對此，不少網友也紛紛勸退他，「拿100萬去換50萬？」、「太閒才會這樣想東想西啦！」、「公職只適合不婚不生有遺產的獨子喔」、「國營事業可能可以，公職可能不行」、「推中華電信相關工作可以有破百年薪」、「先做到40歲先存錢再說吧」。

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