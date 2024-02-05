台灣首次！霄裡玉元宮玉皇上帝聖誕萬壽　2／18邀五大媽祖遶境

▲桃園天公廟霄裡玉元宮農曆初九，舉辦「慶賀九五至尊玉皇上帝聖誕萬壽慶典活動」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園天公廟霄裡玉元宮5日於市府舉行、「慶賀九五至尊玉皇上帝聖誕萬壽慶典活動」記者會。副市長蘇俊賓出席活動表示，今年農曆正月初九霄裡玉元宮慶賀玉皇上帝聖誕萬壽，邀請全台重要的媽祖廟，天公聖日集合桃園遶境賜福，這是台灣首次玉皇上帝信仰結合媽祖繞境之盛大慶典，也是桃園及台灣宗教的一大盛事。

蘇副市長指出，台灣媽祖信仰蓬勃，他自己也參加過多次媽祖繞境活動。今年霄裡玉元宮慶賀玉皇上帝聖誕萬壽，邀請南桃園仁海宮、北桃園慈護宮媽祖、雲林北港朝天宮、苗栗白沙屯拱天宮、後龍山邊媽祖宮等5座全台灣重要的媽祖廟，於甲辰龍年天公聖日集合桃園繞境賜福，相當難得。

霄裡玉元宮主任委員暨市議員段樹文表示，疫情過後，大家對未來總有一種不信任感，而他相信宗教的力量能淨化人心、給予社會向上提升的力量，感謝天上聖母及玉皇上帝，盼透過此次活動讓所有市民朋友對未來更有寄望、讓桃園變得更好。

今年2月18日農曆正月初九「霄裡玉元宮慶賀九五至尊玉皇上帝聖誕萬壽慶典」繞境活動分為中壢線「新街國小」與桃園線「八德指玄宮」，各路陣頭於下午5點匯集在八德霄裡玉元宮舉行天上聖母洗塵接風儀典暨玉皇上帝祝壽盛典。

包括立法委員邱若華、霄裡玉元宮主任委員暨市議員段樹文、市府民政局長劉思遠、八德區長蔡豊展、財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀、山邊媽祖宮副主任委員劉建峰、桃園慈護宮主任委員吳正宗、財團法人中壢仁海宮董事長王介禧、中壢拱源宮理事長蔣賢偉等均一同出席。