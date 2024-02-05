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有錢人屍體外表乾淨、內臟遍布脂肪！日本法醫解剖看殘酷階級差異

▲▼解剖，法醫，屍體。（圖／視覺中國）

▲日本法醫長年來從解剖台上一具具遺體，觀察到嚴重的階級不平等社會問題。（示意圖／視覺中國）

記者林育綾／綜合報導

有錢人和窮人，從屍體也能觀察出意想不到的現象。日本法醫西尾元20年來從事法醫解剖工作，在解剖台上，從一具具的冰冷的遺體，觀察到隱藏在背後、社會殘酷的「階級問題」，並集結出書《不平等的屍體》，如今由寶瓶文化出版發行。

西尾元從事法醫工作20多年，他在書中揭露長年來從解剖台觀察到的社會現象。他如同偵探辦案般抽絲剝繭，調查死因，並從人性化的角度，探討隱藏在冰冷遺體背後，活生生的社會問題。

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他提到，解剖台上的遺體，絕大多數非死於凶殺，而是死於不平等的階級問題。像是貧困之死、孤獨死、凍死、老老照顧、酒精成癮、霸凌⋯等。在解剖遺體當中，獨居者佔了高達50%。

一般人也很難想像，「凍死」這件事不只是會發生在寒冷的深山中，其實經常發生在都市裡，一點都不稀奇，死者多半是營養不足而失溫致死。

另外，貧困人的遺體占比極高，也有很多因債務自盡的死者，欠債金額僅500萬日幣（約105萬新台幣）。其中相對富裕者的外表，通常乾淨無垢，內臟卻遍布脂肪；而貧窮者因為長年缺乏營養，內臟「乾淨得令人難以相信這些器官已經用了幾十年」。

西尾元說，「面對這些『不平常』狀況下的死亡，是我們法醫的工作。我們不像臨床醫師一樣救死扶傷，也不會受到患者及其家屬的感謝。我們自知，在醫學界，自己所處的可以說是見不得光的領域。但是，正因為在見不得光的陰暗面，有些東西才會看得更清楚。」

▲▼《不平等的屍體：解剖台上，資深法醫的社會階級觀察》繁體中文版如今由寶瓶文化在台發行。（圖／寶瓶文化）

▲《不平等的屍體：解剖台上，資深法醫的社會階級觀察》繁體中文版如今由寶瓶文化在台發行。（圖／寶瓶文化）

《不平等的屍體：解剖台上，資深法醫的社會階級觀察》繁體中文版如今由寶瓶文化在台發行，並邀請曾從事接體員的暢銷作家大師兄推薦，大師兄提到，「有時在一件件的案子中，我們會看到一些社會角落的樣貌。但是，當這個樣貌愈來愈清楚、相似的案件愈來愈多，我不禁在想，這會不會是現今社會的縮影？是不是我們必須抬起頭去面對的問題？很感謝看了這本書，可以將這些問題帶到大家眼前。也很希望看過此書的人，可以想想這些問題。」

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