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社會 社會焦點 保障人權

一家七口北漂台中打拼…妻髖關節壞死　警籌措16萬手術費送暖

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方替需要接受醫療資源照顧的林男妻子，募集16萬5000元手術費用。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

老家在台東縣的60歲林姓男子，15年前與妻子帶著一家7口北漂台中市打拼，夫妻均從事工地臨時工，但由於年紀增長，林妻身體不堪重負，近日造成左髖關節壞死，需要高額的開刀醫療費用，一家人生活頓陷困境。警方獲知林家情形，協助向地方仕紳募捐，替林妻籌措到16萬5000元的手術費用，在年節前收受到警方與熱心民眾的善款，讓林家感動不已。

據了解，林男15年前為尋求更好的工作機會，與妻子、兒子、兒媳及3名孫子，1家7口舉家搬遷到台中市南屯區永春南路租屋生活，但由於學經歷因素，家中的成人只能選擇工地臨時工的工作，雖並不富裕，不過收入仍足夠一家人互相扶持。

隨著年紀增長，在長年從事體力活的情況下，林妻身體漸漸不堪負荷，近日她醫檢發現左髖關節壞死，急需進行開刀手術，然而高達13萬元的高額手術費用，打壞了原本僅能打平收支的家庭生活。

礙於經濟考量，林妻無法接受妥善的醫療照顧，林男也因擔心妻子身體狀況，將工作辭掉全心照顧。林家少了2份收入，加上年幼的孫子還在讀書，龐大的經濟壓力，就快壓垮這搖搖欲墜的家庭。

轄區台中市第四警分局長李建興獲悉林家情形，偕同春社派出所長邱量虔、當地里長李志洋，前往林男家中關懷慰問，除提供生活備品等民生物資，也協助向地方仕紳募捐了16萬5000元，交付給林男，並同步通報社政單位予以協助。

林男得到警方援助，坦言他全家離鄉背井北漂台中，在人生地不熟的土地上無依無靠，看到妻子因身體病痛、卻沒錢讓妻子獲得完善的治療，令他苦不堪言。所幸能得到警方及善心人士的即時救助，且適逢年節的到來，他有感而發地說「一家能聚在一起，就是最大的幸福。」

李建興表示，適逢2024年加強重要節日安全維護工作期間，主動關懷轄區弱勢個案、中低收入戶，秉持著為民服務的熱忱，讓愛心照亮每一個角落，共創溫馨城市。

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