飛機根本空中摩鐵！空服員爆有人「高空愛愛」保險套用完丟座位

▲資深空服員爆料真的有人在高空愛愛，曾清理座位時發現遺留使用過的保險套。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

部分人追求刺激，喜歡在高空飛機廁所祕密啪啪，傳聞中的「高空性愛俱樂部」（Mile High Club）讓人好奇真實性究竟有多少，一名資深空服員近日在網上分享工作經歷，表示曾在座位找到用過的保險套，見證高空愛愛的真實性。

綜合外媒報導，一名資深男空服員最近在Reddit的「想問就問板」（Ask Me Anything）上分享自己25年的飛行經驗，在他飛行生涯中曾遇到各式奇怪、獵奇的情況，不僅曾看過乘客當場在座位排便，還曾發現高空愛愛遺留的「證據」。

原PO爆料，機上確實存在「高空俱樂部」，他曾在清理客艙時，在座位發現已使用過的保險套、穿過的內衣褲，就連用過的衛生棉條也都被丟在現場，可想而知先前曾有人挑戰空中愛愛。

此外，原PO也指出，雖然許多人對空服員的工作充滿羨慕，認為可以四處旅行、享有健保，每天生活多采多姿，但他也坦言這份工作其實不輕鬆，不僅工作內容繁瑣，還要長時間離家，應對奧客的刁難，以及克服時差的挑戰。

在薪資方面，他透露初入行時薪水相當有限，每小時僅為25美元（約新台幣780元），經過13年慢慢爬升，他的薪水才調至每小時80美元（約新台幣2,500元）。對此，他也表示現今美國各大航空公司都開始聘用「大齡空服員」，他所在的公司就有50至60歲的空服員加入，因此他鼓勵那些對飛行有夢想的人，無論年齡大小，只要擁有夢想，就應該勇敢追逐。

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