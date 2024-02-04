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台糖梅花肉片檢出瘦肉精　食藥署查加工廠結果無異常

▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台糖國產梅花肉片驗出含禁用的瘦肉精，產品全數下架複驗中。（圖／台中食安處提供）

文／中央社

台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅數值超標，衛福部食藥署與農業部查廠釐清事由，食藥署副署長林金富表示，昨天前往加工廠，並無發現異常狀況，生產皆按照標準作業程序。

林金富表示，雖然在豬肉片加工廠查廠並無發現異常狀況，但仍然無法直接以查廠沒問題的結果，直接推論排除交叉污染可能性，還是要從源頭釐清，相關後續需要交由農藥部回應。

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本案緣於台中市衛生局1月15日前往國防部福利事業管理處所屬台中福利站，抽驗國產台糖安心豚梅花肉片（冷凍），結果檢出的違法瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm。高雄也查獲20包同批號產品。

Cimbuterol為乙型受體素的一種，屬農業部禁用藥物，國內動物用藥殘留標準Cimbuterol為不得檢出品項，衛生福利部食品藥物管理署完成台糖委託信功公司的查廠，林金富今天上午說明最新進度，信功加工廠主要是加工豬肉片，昨天已派員釐清，未出現不符合標準作業程序情形。

台糖日前已正式發函依法提出複驗申請，後續會配合衛生單位的各項溯源調查釐清。林金富解釋，依據法規明定，質譜儀複驗由最初提出報告者執行，即使未來複驗也會是台中市衛生單位進行，並非食藥署。適逢假日，複驗申請受理狀況，仍待地方政府自行宣布。

案內產品共生產2730包、每包300公克，總計819公斤，全數交由台糖公司自行販售，已全數售往台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等通路，南部流通為主，實際流向待追。林金富表示，已要求各地衛生局儘速回報，若今天下午有新進度，將立刻對外說明。

這次事件產品的包裝日期為112年12月11日、有效日期為113年6月10日，豬肉來源是台糖公司在台南的畜牧場，委託屏東縣的信功實業股份有限公司屠宰及製造，台糖並派人進駐監督生產過程，包括生產、屠宰、包裝，監控品質衛生。

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關鍵字：

台糖梅花豬肉西布特羅Cimbuterol瘦肉精

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