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社會 社會焦點 保障人權

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

記者邱中岳／台北報導

北市中山區3日凌晨時分，在條通商圈發生鬥毆糾紛，1名男子駕駛保時捷跑車載著女性員工，行經北市中山區林森北路119巷20號前，因為前面「阿爾法」保母車上的人下車太慢，保時捷駕駛按喇叭示意，結果慘遭對方痛毆，頭部流血，警方接獲報案後趕抵現場，將動手的2人逮捕。

警方調查，3日凌晨0時許，1名黃姓駕駛開著保時捷跑車行經北市中山區林森北路一條巷子，因為不滿前方「阿爾法」保母車上的張姓男子等人下車太慢佔用車道，當下輕鳴喇叭示意。

▲▼「阿爾法」車上4人下車太慢，後方跑車不滿按喇叭，最後遭2人毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲「阿爾法」車上4人下車太慢，後方跑車不滿按喇叭，最後遭2人毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是從阿爾法保母車下車的吳姓、張姓男子等人因有喝酒，不滿被按喇叭上前拍打車窗，最後雙方爆發肢體衝突，吳、張2人徒手攻擊黃姓男子，另外黃姓男子車上的女員工下車勸架，但是被張姓男子推車門夾傷。

黃遭吳、張徒手毆打後，前往馬偕醫院驗傷，並提出提出傷害、毀損以及妨害自由等告訴。黃男之女員工吳女也向警方表示，遭張男用力推車門導致其左腳擦挫傷，並遭張男以言詞恐嚇，亦向警方提出傷害、恐嚇告訴，全案依規定受理，後續依刑法傷害、毀損、恐嚇、妨害自由移送台北地檢署偵辦。

▲▼「阿爾法」車上4人下車太慢，後方跑車不滿按喇叭，最後遭2人毆打。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方將動手打人的2人帶回派出所偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

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