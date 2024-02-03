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Q萌泰迪熊遊屏東　熱博迎春2／3熱鬧開幕

▲2024屏東熱帶農業博覽會今3日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024屏東熱帶農業博覽會今3日開幕 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

2024屏東熱帶農業博覽會今(3)日開幕，將持續至3月3日，今年以「萌泰迪遊屏東」為主題，種出超萌的「英國泰迪熊」彩稻，除原有的物產館，首度將場域擴及至農科園區，規劃三大展區、19個農林漁畜特色主題，其中更有異國風味「日本稻之驛」獨特亮點，屏東縣長周春米、日本台灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎及各級民意代表共同為熱博揭幕，共邀民眾農曆春節前來屏東走春。

▲2024屏東熱帶農業博覽會今3日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2024屏東熱帶農業博覽會今3日開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

周縣長表示，熱博為期一個月，今年以「英國泰迪熊」為熱博代言，三大展區包括農業物產館「物產王國」、農業科技園區的夢蝶湖「冒險森林」和豐和館「田野饗宴」，每區都有不同的玩法，每年最吸睛的彩稻也做了突破，為讓民眾更親近稻田，今年不僅可在樓上拍網美照，還能走在稻田旁邊近看泰迪熊，且活動期間提供全區免費停車及接駁服務，並為行動不便旅客設有預約制復康巴士。

她表示，屏東是台灣農漁產值數一數二的大縣，今年邀請了20多個日本友好單位參展，讓台日農業深度交流，即使經歷了3年疫情，台日好朋友的感情依舊，同時又有英國泰迪熊陪逛農博，凸顯「越在地越國際」，並強調今年熱博不僅僅是一場農業盛會，更是一場充滿多元文化交流盛事，展現屏東積極推動國際化、農產外銷的成果。

業處長鄭永裕表示，今年另一亮點主題為屏東縣對智慧農業科技的關注，本屆熱博特別引入無人機具展示，與屏東科技大學無人機載具應用研發中心合作，讓社會大眾了解現代農業自動化進展，感受AI技術賦予農業新活力。
縣府表示，2024熱帶農業博覽會帶來前所未有農業盛宴，透過獨特亮點主題，呈現跨國際、跨區域的創新理念，讓屏東農業走向世界，期待與全國民眾共襄盛舉，新年走春就來屏東熱帶農業博覽會，一起與泰迪熊同遊屏東開啟夢幻旅程。

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