　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

▲▼郭璽告趙少康妨害名譽、意大利使人不當選。（圖／記者劉昌松攝）

▲海軍前顧問郭璽告名嘴尹乃菁刻意醜化他是「軍火商」，求償300萬元一審吞敗。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

政論名嘴尹乃菁去年（2023年）開直播指海軍前顧問郭璽是「軍火商」，郭自認免費替海軍尋找外國專業廠商、從沒在潛艦國造案抽佣，卻遭尹刻意污名醜化，告尹求償精神慰撫300萬元並須在報紙頭版刊登澄清聲明，台北地院審結，今（2日）判郭敗訴，可上訴。

本案源於國造第1艘潛艦「海鯤號」去年（2023年）9月28日，由總統蔡英文主持命名下水典禮，預定完成一連串出海測試、今年（2024年）底交付海軍服役，但海軍退役中校、海軍司令部前無給職顧問郭璽，隨即指控國民黨立委馬文君洩露國造潛艦機密給韓國駐台辦事處。

此事引發藍綠陣營混戰到底誰賣國，郭璽和馬文君也被指涉洩密、外患與誹謗等罪嫌，全案仍由檢方偵辦中。郭面對排山倒海的質疑，除嗆聲「馬文君不要逃」，更連告10多位圍剿他的藍營民代與名嘴追究民刑事責任，分成不同案件審理。

郭璽指控，尹乃菁去年開直播誣賴他擔任技術總監的新華荷公司，代理登記於地中海直布羅陀的GL公司，取得潛艦國造廠商台船公司的數億元技術顧問合約，並抹黑他是軍火商，郭因此要求尹賠償精神慰撫300萬元，並在報紙頭版刊登澄清聲明。

尹乃菁本案從沒出庭，都委任律師代打，強調潛艦國造是軍購案，郭璽自稱受託為海軍尋找外國商源，這是商業行為且跟軍火有關，所以很多人稱呼郭為「軍火商」，尹據此評論、和事實相符，且對可受公評事項中肯表達意見，屬於言論自由、監督國家的範疇，「軍火商」一詞更不必然構成誹謗。

郭璽的律師抗辯指出，郭本身從事急難救助等消防設備的貿易、沒賣過軍火、連仲介都沒做過，郭和新華荷公司也沒在潛艦國造案標案中抽佣，而是提供來台有意投標的外國廠商所需食宿交通與翻譯、法律諮詢等服務，藉此賺取服務費，尹乃菁刻意說郭是「軍火商」加以醜化圍剿，外界對郭的指控「根本子虛烏有、差了十萬八千里！」

郭璽的律師指出，尹乃菁開直播還重提郭曾涉及海軍上校尹清楓命案的往事，但郭歷經30年煎熬，2020年已獲不起訴確定，郭無償幫海軍尋找潛艦國造的外國商源，因這件軍購案涉及龐大利益，郭為此得罪很多人，所以郭提告本案主因，就是想取得法院認證，別再被冠上「軍火商」或「殺人嫌疑犯」等污名。

ET快訊
快訊／18:10嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／18:10嘉南發生有感地震　中部、嘉南初判震度4級
快訊／民眾黨稱柯文哲「善意回電」被曲解　主動提黃蔡配說法子虛
IG網美跪趴拍片喊有人打手槍　真相大逆轉
最新「10大重刑外逃要犯」曝光！
紙箱放2600萬現金！　母子爽開保時捷落網
快訊／愛妻流產！柯旻豪求回家團圓　法官不領情續押
台灣賽鴿被印度懷疑是「中國間諜」　關了8個月獲釋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

偽造通聯記錄騙拘票、搜索票　北市刑大偵查佐為求績效下場慘了

大逆轉！JKF女郎玲奈拍片...噁男經過打手槍　竟是自導自演

最新「10大重刑外逃要犯」曝　註銷護照追捕殯葬大亨朱國榮

快訊／自爆愛妻流產！柯旻豪打悲情牌求回家團圓　法官不領情續押

母子檔搞虛擬幣...助詐團洗錢5千萬　保時捷代步「紙箱裝現金」

BMW沒掛車牌有詭！紅斑馬國5一路攔截　原來是裝了「電動窗簾」

淡水警攜手鄞山寺做愛心！關懷89名獨居長者　香港翁感動泛淚

桃園驚見恐怖男隨機攻擊！棍棒暴打+菸頭燙臉　5人莫名受害

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

屏東3兄妹深夜騎單車誤闖國道！見警察叔叔嚇壞掉頭　逆向遭攔截

潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

偽造通聯記錄騙拘票、搜索票　北市刑大偵查佐為求績效下場慘了

大逆轉！JKF女郎玲奈拍片...噁男經過打手槍　竟是自導自演

最新「10大重刑外逃要犯」曝　註銷護照追捕殯葬大亨朱國榮

快訊／自爆愛妻流產！柯旻豪打悲情牌求回家團圓　法官不領情續押

母子檔搞虛擬幣...助詐團洗錢5千萬　保時捷代步「紙箱裝現金」

BMW沒掛車牌有詭！紅斑馬國5一路攔截　原來是裝了「電動窗簾」

淡水警攜手鄞山寺做愛心！關懷89名獨居長者　香港翁感動泛淚

桃園驚見恐怖男隨機攻擊！棍棒暴打+菸頭燙臉　5人莫名受害

3500隻猴子闖市中心「搶劫路人」　大量攤商倒閉、居民連夜搬走

2／29壽星專屬優惠！法式套餐免費吃　購買飯店餐券享46折

快訊／18:10嘉義太保規模4.6「深度14公里」　最大震度4級

2024宜蘭綠色博覽會徵才　5組別預計招收81人＋備取5人

快訊／18:10嘉南發生有感地震　中部、嘉南初判震度4級

藍綠願拿副院長換？　黃暐瀚點民眾黨2條路：不挺藍綠或一副兩召

理財周刊／龍飛股舞　抱強股過年

誰主動喬？民眾黨曝綠營說客身份　爆卓榮泰等多路人馬也來洽詢合作

陳琬惠「結合黃國昌」續耕耘宜蘭　張其祿歸建中山、賴香伶暫休息

理財周刊／國發會換紅綠燈

實驗白老鼠「爬背後」大逃脫　研究員來回走動、趴地找不到

社會熱門新聞

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

涉洩偵查秘密給詐團　3律師遭聲押

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴14球員

最新10大外逃要犯曝　追捕殯葬大亨朱國榮

過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

百萬人氣女神遭求償216萬　被抓包抖音開直播判賠

新莊男洗澡突遭持槍挾持　警遭衝撞「連開2槍」

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

彰化老夫妻訪兒返家遇劫！肇事運將自責

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

16歲Lily海灘罕露小蠻腰！網：可以參加單身即地獄了

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面