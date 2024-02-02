潛艦國造被指「軍火商」　郭璽告尹乃菁求償300萬...結果曝

▲海軍前顧問郭璽告名嘴尹乃菁刻意醜化他是「軍火商」，求償300萬元一審吞敗。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

政論名嘴尹乃菁去年（2023年）開直播指海軍前顧問郭璽是「軍火商」，郭自認免費替海軍尋找外國專業廠商、從沒在潛艦國造案抽佣，卻遭尹刻意污名醜化，告尹求償精神慰撫300萬元並須在報紙頭版刊登澄清聲明，台北地院審結，今（2日）判郭敗訴，可上訴。

本案源於國造第1艘潛艦「海鯤號」去年（2023年）9月28日，由總統蔡英文主持命名下水典禮，預定完成一連串出海測試、今年（2024年）底交付海軍服役，但海軍退役中校、海軍司令部前無給職顧問郭璽，隨即指控國民黨立委馬文君洩露國造潛艦機密給韓國駐台辦事處。

此事引發藍綠陣營混戰到底誰賣國，郭璽和馬文君也被指涉洩密、外患與誹謗等罪嫌，全案仍由檢方偵辦中。郭面對排山倒海的質疑，除嗆聲「馬文君不要逃」，更連告10多位圍剿他的藍營民代與名嘴追究民刑事責任，分成不同案件審理。

郭璽指控，尹乃菁去年開直播誣賴他擔任技術總監的新華荷公司，代理登記於地中海直布羅陀的GL公司，取得潛艦國造廠商台船公司的數億元技術顧問合約，並抹黑他是軍火商，郭因此要求尹賠償精神慰撫300萬元，並在報紙頭版刊登澄清聲明。

尹乃菁本案從沒出庭，都委任律師代打，強調潛艦國造是軍購案，郭璽自稱受託為海軍尋找外國商源，這是商業行為且跟軍火有關，所以很多人稱呼郭為「軍火商」，尹據此評論、和事實相符，且對可受公評事項中肯表達意見，屬於言論自由、監督國家的範疇，「軍火商」一詞更不必然構成誹謗。

郭璽的律師抗辯指出，郭本身從事急難救助等消防設備的貿易、沒賣過軍火、連仲介都沒做過，郭和新華荷公司也沒在潛艦國造案標案中抽佣，而是提供來台有意投標的外國廠商所需食宿交通與翻譯、法律諮詢等服務，藉此賺取服務費，尹乃菁刻意說郭是「軍火商」加以醜化圍剿，外界對郭的指控「根本子虛烏有、差了十萬八千里！」

郭璽的律師指出，尹乃菁開直播還重提郭曾涉及海軍上校尹清楓命案的往事，但郭歷經30年煎熬，2020年已獲不起訴確定，郭無償幫海軍尋找潛艦國造的外國商源，因這件軍購案涉及龐大利益，郭為此得罪很多人，所以郭提告本案主因，就是想取得法院認證，別再被冠上「軍火商」或「殺人嫌疑犯」等污名。