　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

律師團滅！偵查內容「即時回報」詐團助串證　3人聲押2交保

記者劉昌松／台北報導

執業律師鄭鴻威、李明潔、楊雅涵等人，涉嫌趁著分別幫忙詐騙車手辯護、陪同偵訊的時候，機偵查內容及筆錄內容，以加密通訊軟體傳送給詐團首腦，台北地檢署1日指揮調查局兵分12路搜索並約談6律師，經檢察官漏夜訊問，認為鄭、李、楊3人涉嫌組織犯罪、洗錢、洩密等罪嫌明確，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威涉嫌將偵查秘密洩漏給詐團，遭檢察官聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

近年律師招考錄取名額增加，許多新進律師為了拓展案件來源，多會靠著學長弟或好友的關係，彼此介紹分享客戶，加上詐騙集團案件暴增，車手或水房遭司法單位偵辦時，可能需要律師陪同應訊，此時律師若分身乏術，就會透過群組號召同道分擔陪偵工作。

▲▼洗錢組織律師，楊雅涵。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師楊雅涵被依組織犯罪、加重詐欺等罪嫌聲押。（圖／記者劉昌松攝）

北檢在2023年8、9月間，偵辦詐欺車手團案件時，就發現有部分被告應訊內容詭異，追查發現以鄭鴻威為首的辯護律師們，介紹不少學弟、妹一起幫詐團車手辯護，然後再利用陪偵，或是被告遭聲押後律師閱卷機會，取得案件內容以及後續偵查方向，再透過有加密機制的telegram回報給鄭鴻威或詐團首腦。

▲▼洗錢組織律師，李明潔。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲另名遭聲押的律師李明潔。（圖／記者劉昌松翻攝）

檢察官鎖定涉案的6名律師屬於不同事務所，主要執業地點分別在台北、桃園、台中、台南等地，在1日指揮調查局台北市調處，前往6人辦公室、住處共12個地點展開搜索，並將6人約談到案後，認為鄭鴻威、李明潔、楊雅涵3律師有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，林聰豪45萬元交保，張作詮30萬元交保，朱一品則獲請回。

ET快訊
賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟下令竄改成績
快訊／柯文哲喊告　綠歡迎：通聯紀錄跟人證可上法院講
韓國瑜月薪36萬！　「軍公教調薪4％」政務官也加碼
快訊／陳昭姿仍要被處分！　柯文哲：必須到中評會說明
誰主動喬院長？　柯文哲曝「民進黨來找、醫界大老要我回電」
故意罰不進、運球出界！　10招打假球方式曝光
驚悚瞬間曝！牽手過馬路遭輾　夫妻1死1截肢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中天珠商人「天地眼中眼」命案！砍殺35刀兇手逃死定讞

啃老醉男「手抱瓦斯桶」！住家與警對峙2小時　遭飛撲壓制送醫

每天都會看兒子…彰化老夫妻返家遇劫！運將自責：只注意對向來車

快訊／國1南211.6K「8車連環撞」！占用內線…後方回堵2公里

屏東執行分署2／6拍賣會　春節前威士忌買2送1...BMWX5半價出清　

快訊／國1嘉義系統事故！2貨車、1轎車碰撞　占用2線道

賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟PLP令下屬竄改成績

退租搬走房東萬元電視回家看　房客倒賠4.5萬還被判刑

小跑步仍被客運撞倒！彰化阿嬤右腿斷肢掉一旁…腳掌只剩大拇指

超搶眼！斥資20萬藍寶堅尼貼「東北大花」　吊車大王花西裝現身

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

台中天珠商人「天地眼中眼」命案！砍殺35刀兇手逃死定讞

啃老醉男「手抱瓦斯桶」！住家與警對峙2小時　遭飛撲壓制送醫

每天都會看兒子…彰化老夫妻返家遇劫！運將自責：只注意對向來車

快訊／國1南211.6K「8車連環撞」！占用內線…後方回堵2公里

屏東執行分署2／6拍賣會　春節前威士忌買2送1...BMWX5半價出清　

快訊／國1嘉義系統事故！2貨車、1轎車碰撞　占用2線道

賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟PLP令下屬竄改成績

退租搬走房東萬元電視回家看　房客倒賠4.5萬還被判刑

小跑步仍被客運撞倒！彰化阿嬤右腿斷肢掉一旁…腳掌只剩大拇指

超搶眼！斥資20萬藍寶堅尼貼「東北大花」　吊車大王花西裝現身

台中天珠商人「天地眼中眼」命案！砍殺35刀兇手逃死定讞

G-SHOCK近10萬高端錶拋光細膩　錶帶雙面都有戲

陽明山櫻花提前開！各地花況一次看　溪流區山櫻開8成、夜間水舞秀

春節紓解屏東台1線路段車潮　潮州警：替代路線看這裡

官網點名卡洛爾新球季看點就是「跑」　挑戰大聯盟單季盜壘紀錄

限時4天！年前補貨「超商優惠攻略」快看　滿額折160元、免費送衛生紙

跨出大台北地區！「阿緯」文青蝦仁飯插旗新竹　暫定第2季開幕

啃老醉男「手抱瓦斯桶」！住家與警對峙2小時　遭飛撲壓制送醫

直播一半「當場啃食貓咪」！女網紅虐貓引眾怒…隔天道歉：喝多了

金正恩要求加強戰備　視察造船廠打造世界一流戰艦

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

社會熱門新聞

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴14球員

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

新莊男洗澡突遭持槍挾持　警遭衝撞「連開2槍」

過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

即／22歲女護校生墜玉井橋傷重不治

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

男穿越馬路直衝橋下市場！遭機車撞飛

「瓊瑤男星」作假帳3億炒股　北檢漏夜偵訊

滯欠1247萬廢棄物清理費　工程行老闆擺爛遭管收

「狠夫殺妻女直播小三」奇案！　竟達假釋門檻

「五億高中生」墜樓273天未下葬　生母月花3萬冰存遺體

更多熱門

相關新聞

南警打詐不手軟查獲車手到案

南警打詐不手軟查獲車手到案

詐騙案件層出不窮，台南市永康分局打擊車手不遺餘力，大橋派出所1月29日甫逮捕2名面車手，永康派出所及鹽行派出所再接再厲，於1日分別再查獲2名詐欺車手到案，其中一組正在面交，另一組車手未成年，成功守護民眾財產安全。

重要節日勤務首日黃偉哲市長主持勤教慰問員警民力

重要節日勤務首日黃偉哲市長主持勤教慰問員警民力

即／詐欺通緝犯駕車衝撞警車　多警受傷

即／詐欺通緝犯駕車衝撞警車　多警受傷

「兒子」傳訊求匯3萬救急　警及時阻詐

「兒子」傳訊求匯3萬救急　警及時阻詐

駕駛凌晨未開燈遭攔查　原來是通緝犯還帶毒品

駕駛凌晨未開燈遭攔查　原來是通緝犯還帶毒品

關鍵字：

詐騙集團車手律師辯護陪偵應訊詐欺組織洗錢洩密telegram

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

民進黨爆料致電綠營大老　柯文哲轟「滿嘴謊言的黨」嗆要提告

民進黨今祭黨紀　掰了郭正亮、林裕紘、周榆修

「立法院長罷免」秒登熱搜字　韓國瑜當選年薪432萬

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

快訊／月月配00929配息0.13元　年化報酬率衝破8%

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

更多

最夯影音

更多
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD
「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面