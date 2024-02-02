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明、後天小年！提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

2、3日是送灶神回天庭的好日子，艾菲爾老師分享了送灶神、送太歲的方式。（示意圖／報系資料照）

▲2、3日是送灶神回天庭的好日子，艾菲爾老師分享了送灶神、送太歲的方式。（示意圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

喜迎春節！2、3日也就是農曆的臘月廿三23時後、臘月廿四分別是北方和南方的小年，是送灶神回天庭的好日子。對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，為了讓灶神能多說好話，可用甜點丶水果作為祭品祭拜，也就是「吃甜甜，說好話」，此外老師也分享了送灶神、送太歲的方式，提前把握好撇步，就能在新的一年平安順利、心想事成！

艾菲爾於1日在臉書專頁「塔羅牌老師艾菲爾」指出，2、3日農曆的臘月廿三23時後丶臘月廿四分別是北方和南方的小年，是送灶神回天庭的好日子 ，人們會準備甜點，一早就將灶神送天上。灶神向玉皇大帝報告各家善惡，為了讓灶神能多說好話，可用甜點丶水果作為祭品祭拜，這就是所謂的「吃甜甜，說好話」，願見過此灶王爺圖的人，往日過錯赦免！

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艾菲爾補充，小年在各地有著不同的概念與日期，北部地區為臘月二十三（2月2日），南部地區為臘月二十四（2月3日），江浙滬地區把臘月廿四以及除夕的前一夜（2月8日）都稱為小年，南京地區稱正月十五的元宵節是小年，雲南部分地區則是正月十六，西南與北方部分的少數民族地區是除夕。

此外，艾菲爾也分享了不可錯過的送灶神、送太歲撇步：

《送灶神的時機》

越早送灶神回到天上，你們家的福氣就來的越早喔！所謂「送神早丶接神遲」，讓灶神順利回天宮訴職，所謂「上界言好事丶下界降吉祥」，這天請勿吵架，否則容易壞事。若錯過2月2日、2月3日這2天，就要等到2月8日小年來送灶神了！

《送灶神的方式》

大家可於廚房的爐台火爐邊上，供奉3種不同顏色的水果或甜品，並且供奉3杯清茶，心中默念感謝灶神一年的保佑，並祈求新的一年平安順利心想事成。

《送太歲的方式》

送灶神當天2月3日也是送太歲的日子，可恭敬地跟太歲星君謝謝一年的照顧後，把手邊癸卯兔年的太歲符，在寺廟的金爐燒化或直接丟棄，若是使用手機裡的癸卯兔年太歲「皮時大將軍」的圖像，也一樣恭敬地謝謝太歲星君一年的照顧後，把太歲圖換成甲辰龍年值太歲「李誠大將軍」的圖像保平安。

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