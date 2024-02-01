新莊男洗澡突遭持槍挾持！警遭衝撞「連開2槍」畫面曝　2嫌在逃中

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市新莊區1日晚間7點多傳出糾紛亮槍，一名盧姓男子疑似不滿日前借車給友人卻車禍受損，因此帶友人登門談判。據悉，當時鍾姓被害人在浴室洗澡，聽聞家中聲響，機警先打電話報案，怎料下一秒開門就被嫌犯用槍抵住身體，要求他找另一名友人出來，所幸警方及時趕抵，當場逮捕1嫌，但另外2嫌趁隙開車逃逸，目前警方圍捕中。

被害人鍾男向警方表示，他認識38歲主嫌盧男，日前跟對方借車出車禍，雖然修好車輛返還，但對方不滿意，不僅持槍帶人上門，還要求他找出另一名叫做「阿胖」的友人。

鍾男受訪時說，當時他在浴室洗澡，聽到家中傳來不尋常動靜，起了警覺心，便先打電話向警方報案，不料浴室門隨即被打開，還被盧男持槍抵住身體，嚇得他趕緊勸說「有什麼話好好講」，好在警方及時趕到，他才趕緊逃出，也顧不上自己全身赤裸。

當時新莊警分局獲報趕抵中平路152巷某公寓後，當場先逮捕一名41歲陳姓嫌犯，但另外2名嫌犯趁隙駕車逃逸，甚至開車衝撞警方，後經員警連開2槍制止無果，2嫌往泰山區方向逃逸。目前警力正攔截圍捕，全力追緝中。至於詳細事發原因，尚待調查釐清。

▼員警對逃逸車輛連開2槍。（圖／民眾提供）

▼鍾姓被害人圍上浴巾後也追出來。（圖／民眾提供）