新莊水溝污染成「藍色多瑙河」　油漆業者亂倒...最重開罰300萬

▲▼ 新北新莊河流上游遭油漆業者汙染成水藍色 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北新莊潭底溝一條支流，昨（26日）不明原因被污染成「水藍色」！新北市環保局稽查人員立即展開追查，查獲為位於上游樹林區的順成電機有限公司於外牆粉刷時將藍色油漆排入水溝，使藍色廢水沿溝渠流入潭底溝支流，環保局要求業者負起清理及圍堵責任，並將依違反水污染防治法規定予以告發，最重可處以新臺幣300萬元罰鍰。

新北新莊潭底溝位於塔寮坑溪流域上游，是新北重點整治目標，並納入跨局處流域治理平台列管。環保局人員26日下午2時主動巡查時，發現潭底溝支流遭不明原因染成藍色，並有漆料漂浮，稽查員研判應是遭倒入油漆。

稽查人員立即沿水路往上游追查，結果發現上游順成電機有限公司廠外水溝蓋上有藍色油漆殘留。該公司人員坦言上午確實有進行外牆粉刷作業，疑似因員工在漆料調合過程中，不慎將油漆打翻流入水溝，又未立即清理，導致漆料沿溝渠流入潭底溝支流。

環保局說明，這股高濃度藍色廢水若持續大量流入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態也會有不良影響。為防止污染擴大，環保局已責令該公司負起清理責任，除調度砂包防堵染料繼續流入水體，並派員清除地面及溝渠中的藍色廢水，後續並將依法告發處分，最重可處以新臺幣300萬元罰鍰。

環保局強調，針對本市河川流域，稽查員皆會持續主動巡查，於污染發生的第一時間掌握到訊息，即時抵達現場採集跡證，也呼籲市民朋友，如有發現任何污染情形，請立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護環境與生活品質。