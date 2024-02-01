　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

和平警分局宣導交安反詐騙　名家揮毫贈春聯吸引民眾排隊

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼和平警分局邀請書法家在谷關派出所前現場揮毫寫春聯，員警設攤宣導反詐騙及交安問題現場民眾熱情參與。（圖／記者李陳信得攝）

記者 李陳信得／台中報導

113年春安工從今(1)日起至2月15日止，台中市和平警分局於下午2時許，特別邀請書法老師林燈財、張才智、蘇義傑等3人在谷關派出所前廣場揮毫，舉辦打詐、反毒及交通安全宣導，活動設計闖關遊戲，通關民眾可獲得名師現場手寫春聯或LED充電式閃燈、識詐宣導小物，吸引遊客熱烈排隊參與，現場民眾攜家帶眷在現場聽員警解說充分達到宣導效果。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

和平警分局「宣導團隊」以手持標語，透過立體積木拼圖、仿真毒品教具，交通安全九宮格等道具與民眾互動，加深反毒、識詐、交通安全觀念，針對新興「毒品態樣」、「假投資」、「解除分期付款詐騙」等詐騙手法及「婦幼保護」、「酒後不開車」、「不闖紅燈」、「不超速」、「路口停讓」、「不改裝產生噪音排氣管」等主題實施宣導，避免民眾遭詐騙或誤觸毒品，深化交通安全觀念，維護原鄉安全。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

警分局提醒青少年，勿任意食用來路不明糖果、飲料，以免勿觸毒品，不代為提款打工，以免輪為詐欺車手。另只要陌生來電提到金錢、投資或凍結帳戶，就有可能是詐騙，民眾接獲可疑來電應謹記「一聽、二掛、三查證」防詐原則，切勿接到不明來電，就依電話指示操作ATM；如發現車輛或密閉空間散發塑膠煙味，就有可能是毒品，請打110或就近向派出所報案，若想了解更多犯罪預防宣導訊息可加入該分局臉書粉絲團，即可隨時接收最新資訊。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

ET快訊
過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲
血糖飆500！25歲女「拒吃藥放棄治療」　爆哭吐原因
Toyz死敵評超甲組「只會點湯」　粉絲嗨：挑戰者出現了
最狂超商福袋！特獎「3000萬元別墅」　老闆：我買地自建
他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

和平警分局宣導交安反詐騙　名家揮毫贈春聯吸引民眾排隊

防洪工作增添保障　新北更新9處重力閘門設備

維護行人安全　新北交通局：YouBike2.0E禁行人行道

新北行動治理前進泰山　侯友宜傾聽地方聲音實現建設願景

基隆中山區春節聯歡愛心餐會　邱佩琳感謝各界捐助弱勢家庭

12米龍宮演繹山海經傳說　新北燈會2／16大都會公園登場

桃園市長春節前慰問第一線員警　提前致贈春節加菜金賀節！

新北行動治理前進林口　侯友宜盼與中央攜手增建設

基隆警擴大執行「寧靜街坊」專案　強勢取締噪音車維護安寧

丈夫驟逝…林口媽快撐不下去！他們媒合企業捐款關懷這家人　

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

萌娃指著殯儀館打招呼　一旁媽怕爆：別亂揮！

和平警分局宣導交安反詐騙　名家揮毫贈春聯吸引民眾排隊

防洪工作增添保障　新北更新9處重力閘門設備

維護行人安全　新北交通局：YouBike2.0E禁行人行道

新北行動治理前進泰山　侯友宜傾聽地方聲音實現建設願景

基隆中山區春節聯歡愛心餐會　邱佩琳感謝各界捐助弱勢家庭

12米龍宮演繹山海經傳說　新北燈會2／16大都會公園登場

桃園市長春節前慰問第一線員警　提前致贈春節加菜金賀節！

新北行動治理前進林口　侯友宜盼與中央攜手增建設

基隆警擴大執行「寧靜街坊」專案　強勢取締噪音車維護安寧

丈夫驟逝…林口媽快撐不下去！他們媒合企業捐款關懷這家人　

洪雪珍／施展魔法不難　讚美永遠不嫌多

確保收土如期如質無垢　台北港土方交換廉政平台正式成立

新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

TOYOTA全球銷量破紀錄「2023年賣1123萬台新車」！連4年穩坐第1名

芬蘭獨立製錶絕美面盤接客訂　機刻雕花配隕石面也行

JT錄音外洩事件真相出爐　官方：Minji 支付違約金作為懲處

被爆砸8.5億「買6套杜拜海景房」　張庭發聲：我都沒去過

過馬路遭客運撞倒輾過！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

《與神同行》作者控兒子遭虐待！「特教師被認定有罪」1審判決出爐

血糖飆500！25歲女「拒吃藥放棄治療」　爆哭吐原因：都是我害的

正妹荷官雙手抱頭！新北德州撲克賭場被抄　她乖乖配合萌樣曝

地方熱門新聞

嘉科園區銜接南科、中科發展動能

19歲女離家流連街頭　暖警勸導父女隔閡助返家

丈夫驟逝…林口媽快撐不下去！他們媒合企業捐款關懷這家人　

9999份美金紅包　西螺福興宮「好運龍來」亮相

基隆新聚落限定市集2／2熱鬧登場

東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交

和家人吵架！桃園男坐輪椅離家　姊急報案

里港警擴大臨檢　查獲兩男涉持有毒咖咖包

永慶高中特殊　6學子錄取9所優質大學

基隆信義區春節聯歡餐會　邱佩琳：匯聚愛心成為暖流

基隆消防攜手SONY聯名桌曆震撼登場

基隆市府攜手合作慈善團體　邱佩琳：讓弱勢兒少穿新鞋

基隆街舞空間　謝國樑廣邀全台青少年尬舞

嘉義市區赫見8分鐘震撼煙火秀

更多熱門

關鍵字：

揮毫 春聯 反詐騙 交安 和平分局

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

民進黨開除違紀50人　「黨員該守紀律」

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

快訊／立法院副院長選舉又未過半！　民眾黨8人投張啓楷

即／詐欺通緝犯駕車衝撞警車　多警受傷

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣「副院長之爭」誰勝出？

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面