和平警分局宣導交安反詐騙　名家揮毫贈春聯吸引民眾排隊

▲▼和平警分局邀請書法家在谷關派出所前現場揮毫寫春聯，員警設攤宣導反詐騙及交安問題現場民眾熱情參與。（圖／記者李陳信得攝）

記者 李陳信得／台中報導

113年春安工從今(1)日起至2月15日止，台中市和平警分局於下午2時許，特別邀請書法老師林燈財、張才智、蘇義傑等3人在谷關派出所前廣場揮毫，舉辦打詐、反毒及交通安全宣導，活動設計闖關遊戲，通關民眾可獲得名師現場手寫春聯或LED充電式閃燈、識詐宣導小物，吸引遊客熱烈排隊參與，現場民眾攜家帶眷在現場聽員警解說充分達到宣導效果。

和平警分局「宣導團隊」以手持標語，透過立體積木拼圖、仿真毒品教具，交通安全九宮格等道具與民眾互動，加深反毒、識詐、交通安全觀念，針對新興「毒品態樣」、「假投資」、「解除分期付款詐騙」等詐騙手法及「婦幼保護」、「酒後不開車」、「不闖紅燈」、「不超速」、「路口停讓」、「不改裝產生噪音排氣管」等主題實施宣導，避免民眾遭詐騙或誤觸毒品，深化交通安全觀念，維護原鄉安全。

警分局提醒青少年，勿任意食用來路不明糖果、飲料，以免勿觸毒品，不代為提款打工，以免輪為詐欺車手。另只要陌生來電提到金錢、投資或凍結帳戶，就有可能是詐騙，民眾接獲可疑來電應謹記「一聽、二掛、三查證」防詐原則，切勿接到不明來電，就依電話指示操作ATM；如發現車輛或密閉空間散發塑膠煙味，就有可能是毒品，請打110或就近向派出所報案，若想了解更多犯罪預防宣導訊息可加入該分局臉書粉絲團，即可隨時接收最新資訊。