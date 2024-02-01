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每4分19秒1人罹癌！重新按下人生播放鍵　醫：早期發現逆轉勝

▲門諾醫院響應世界癌症日，舉辦癌篩推廣活動，直腸癌友現身疾呼。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院響應世界癌症日，舉辦癌篩推廣活動，直腸癌友現身疾呼。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院響應每年2月4日世界癌症日，1月31日舉辦癌篩推廣活動，直腸癌友現身疾呼「篩檢重要性」，讓他得以癒後重新按下人生播放鍵。由於每4分19秒就有1人罹癌，門諾癌症中心主任林斈府呼籲民眾「預防勝於治療」，早期發現絕對都有機會戰勝癌症！
 
衛福部國健署公布最新癌症時鐘為每4分19秒1人罹癌，10大癌症前3名分別為肺癌、大腸癌及女性乳癌，政府為降低癌症死亡率，推出成人5項公費篩檢，包括子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層檢查等，供符合資格民眾定期篩檢。

▲門諾醫院響應世界癌症日，舉辦癌篩推廣活動，直腸癌友現身疾呼。（圖／門諾醫院提供，下同）

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門諾醫院院長吳鏘亮提醒民眾預防、篩檢及治療重要性，讓大家不再「聞癌色變」。
 
門諾醫院癌症中心配合政府鼓勵民眾篩檢，持續巡迴偏鄉、深入部落，近5年總癌篩人數近1萬人，其中找出癌前病變者有646人、確診罹癌患者178人，今天響應世界癌症日，再次呼籲癌篩及預防重要性，並邀直腸癌友、乳癌病友分享。
 
「罹癌讓他暫時按下人生停止鍵！」直腸癌患者郭先生分享，當時因發現血便及出現體重減輕、疲憊等症狀，在自我警覺意識的強烈驅使下，立刻就醫篩檢且確認罹患直腸癌第二期，短暫調適心情後，他決定積極接受治療，並一改過去習慣，癒後重新找到人生播放鍵，因此鼓勵民眾應定期篩檢，重視身體警訊，也千萬不要懼怕治療。

▲門諾醫院響應世界癌症日，舉辦癌篩推廣活動，直腸癌友現身疾呼。（圖／門諾醫院提供，下同）

直腸癌患者郭先生鼓勵民眾應定期篩檢，重視身體警訊，也千萬不要懼怕治療。
 
另1名熱愛路跑及三鐵的乳癌病友陳小姐說，保持良好生活習慣維持健康很重要，若有癌症等相關家族病史，更應提高警覺，家人因有罹癌，所以格外重視篩檢預防的重要，發現自己罹癌後也正向治療，並感謝門諾癌症中心的協助，讓她能夠繼續擁抱最愛的運動。

▲門諾醫院響應世界癌症日，舉辦癌篩推廣活動，直腸癌友現身疾呼。（圖／門諾醫院提供，下同）

低劑量電腦斷層掃描，有助早期發現肺部結節。
 
「癌症是可治癒的疾病。」門諾醫院癌症中心主任林斈府說，癌症的生成到出現症狀需要一段時間，保持良好生活習慣除可降低3分之1的癌症發生率，提早預防並定期接受成人5癌篩檢，更能有效降低死亡率及提高存活率，呼籲民眾早期發現、早期治療，若察覺自身有異常症狀，務必儘早就醫。
 
門諾醫院院長吳鏘亮說，癌症死亡率在台灣已連續40年蟬聯第一，對國人造成嚴重影響，國際抗癌聯盟將每年2月4日訂為世界癌症日，就是希望提醒民眾預防、篩檢及治療重要性，讓大家不再「聞癌色變」，加上醫療科技的進步，治癒率相當高，門諾醫院致力減少城鄉差距、推動偏鄉篩檢，歡迎有需求民眾電洽（03）8241823、（03）8241224。
 

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