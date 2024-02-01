約旦基地遇襲致3美軍亡　白宮：伊拉克民兵集團所為

▲美軍駐約旦基地遭無人機襲擊，造成3名美軍身亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓31日綜合外電報導

美國白宮今天表示，民兵集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）是上周末期間攻擊美國駐約旦基地、造成3名美國軍人喪生的主使。

法新社報導，白宮最高國防機構國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美國情報圈有高度信心認為，做出此事的為傘狀集團「伊拉克伊斯蘭反抗運動」，這是一個背後有伊朗撐腰的民兵聯盟。

美國國防部表示，1月28日的無人機轟炸行動除了造成這個偏遠基地內3名軍人罹難，另有約40人受傷。

美國總統拜登雖表示已決定好如何對這起死亡轟炸做出回應，但並未對外詳述計畫內容，也未說明時間點。

柯比重申拜登政府的立場：「我們將會以我們選定的方式及時間做出因應。」

他說：「諸位過去48小時沒有看到任何進展，並不意味接下來沒有任何進展。」他說：「不僅是一次行動，可能是多重行動。」

「伊拉克伊斯蘭反抗運動」派系之一的「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）昨天宣布，他們將暫停攻擊美軍。

柯比則表示：「大家不能把真主黨旅的話當真。」