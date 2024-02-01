明變天！今暖如春破31℃　下週濕冷「過年恐有強烈冷氣團」

▲過年期間有冷空氣來襲，強度有機會達到強烈大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到高壓迴流影響，白天「溫暖如春」、早晚涼，明(2)日有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台雲量增多、氣溫微降。下週三(7日)起鋒面逐漸南下，濕冷持續至除夕，過年期間有冷空氣來襲，強度有機會達到強烈大陸冷氣團。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(1日)晨台灣西部沿海及馬祖已有濃霧，其中基隆、新北至臺南及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

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▲濃霧特報。（圖／中央氣象署）



今(1)日「高壓迴流」影響，白天「溫暖如春」、早晚涼；各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部及金馬易起霧。各地區氣溫：北部14至27度，中部14至30度，南部15至31度，東部15至29度。

明(2)日有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台雲量增多、氣溫微降，其他各地仍是偏暖穩定的天氣。週六(3日)東北風減弱，北台氣溫漸升，雲量漸減，東半部偶有局部短暫雨，其他各地晴朗穩定。

▲最新(31日20時)歐洲(ECMWF左圖)，7日20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面南下，降雨範圍擴大至中部以北；10日8時850百帕溫度圖顯示，這波冷空氣有「大陸冷氣團」的強度，也有達「強烈大陸冷氣團」的機率。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週(4)日各地晴朗穩定，「溫暖如春」、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨，西半部及金馬易起霧。下週一、二(5、6日)另有一小股東北風，北部及東半部有局部短暫雨的機率，北台氣溫略降，其他各地仍是偏暖穩定的天氣。

下週三(7日)起鋒面逐漸南下，降雨範圍將逐步擴大至中部(圖)；鋒後冷空氣亦逐漸南下，濕冷的天氣持續至除夕(9日)，年初一(10日)天氣好轉，仍偏冷、白天起氣溫漸升。最新多國模式模擬顯示，這波冷空氣大都有「大陸冷氣團」的強度，也有達「強烈大陸冷氣團」的機率，應繼續觀察模式的調整。