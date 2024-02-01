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平均一天50元有找！　出國旅遊電信漫遊方案出爐

▲行李,出國,收納。（圖／unsplash）

▲電信漫遊方案出爐。（圖／unsplash）

記者陳俐穎／綜合報導

迎新春，許多人都計畫出國旅遊，各家電信也推出漫遊方案，中華電信推出「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元、8GB優惠價688元，平均1天最低只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元、8GB優惠價588元，平均1天只要49元起，出國輕鬆暢遊上網無負擔。原機原號隨辦即用。

中華電信

針對春節期間需長程旅行客戶，中華電信也貼心推出美國、加拿大可跨國使用的漫遊上網方案，超值型30天10GB優惠價588元，平均1天只要20元起，銅板價玩遍美加。

跨洲、跨國旅行的客戶，只需申請一個「全球通」方案，即適用日韓、東南亞、美加、歐洲、紐澳等125個國家註1，包含杜拜、香港、泰國、新加坡等轉機地，上網用量合併計算，免換SIM卡即可輕鬆跨國使用，30天5GB只要688元，平均1天最低只要23元起。

台灣大

除中華電信之外，台灣大也推出漫遊優惠方案，提供一站式申辦國際漫遊、投保旅平險便利服務，透過台灣大客服APP，3分鐘快速完成申請。針對國人常去日、韓，及星、馬、泰等東南亞國家，全新推出加大傳輸量的原號漫遊「共享包」方案，15日1299元，最多可4人共享20GB傳輸量，每人再送20分鐘免費通話，平均每日每人最低只要22元。

除了原號漫遊，台灣大亦提供預付卡方案，韓國上網吃到飽原6天699元，再加碼送2天，換算每日只要88元。投保再享優惠，即日起至2月29日，透過台灣大客服APP「大哥保 你放心」，投保的保額滿千元且未退保，每月還有機會抽中200元mo幣。

台灣大依據多元需求，提供「計日型」、「計量型」、「共享包」、「三合一」等原號漫遊方案，免換卡、方便且划算。針對輕量上網族群，推出「計量型」方案，提供1GB、2GB、5GB等版本，日、韓、中港澳等亞洲國家只要199元起。至於重度上網族群，提供「計日型」方案，美、加、紐、澳每日179元起；日、韓及星、馬、泰國等，每日只要199元起。

看準民眾成群出遊熱潮提升，獨家提供「共享包」，提供日、韓最多可4人共享20GB傳輸量，15天只要1299元，平均每日每人最低只要22元，分開走，免開熱點也能分享上網。「三合一」則包含上網、語音，日、韓「三合一」，15天只要468元，享上網2.5GB、發話與受話各10分鐘免費。

台灣大同步提供預付卡漫遊通服務，除了韓國漫遊通8日吃到飽只要699元，針對國人也熱愛造訪的日本5日吃到飽只要479元；東南亞旅遊熱點泰國則是5日吃到飽149元，旅遊過程中打卡分享照片、上網追劇，不擔心流量用完。

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