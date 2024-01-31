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敗家女「2.5億元賠到剩94元」　女優自曝血淚投資史：討好型人格

▲▼香港成人影片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

▲香港成人影片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香港成人影片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」，日前自曝賺了800萬美金（約2.5億新台幣）後，因討好型人格加上投資失利，一路賠到剩下3美元（約94元新台幣），吸引不少網友討論。

HongKongDoll日前在X平台，以「敗家女如何從800萬刀（美元）變成3刀（美元）」為題發文。她表示，起初有2.5億元資金時，因討好型人格，不停幫身邊的人買房子土地。

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她說，當時自認資金流是無限的，因此沒想過去創造低風險的被動收入，「對資金管理毫無頭緒，衣食住行以財富自由標準只搞貴的，糊塗投資創業公司，一部分投資在熊市快速歸零」，這系列操作瞬間讓她的資產從800萬美元跌至100萬美元。

▲▼香港成人影片女優「HongKongDoll（玩偶姐姐）」。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

▲HongKongDoll將賺來的2.5億元賠到剩下94元。（圖／翻攝@MyHongKongDoll）

HongKongDoll表示，跌到100萬美元後，她不顧身邊的人反對，開始接觸高槓桿、高倍率的投資，希望透過高風險、高收益的投資可以將賠掉的錢收回，卻在各種跟單、資金拉滿的情況下，將資金賠到剩下10萬美元，最後因資產下降而上頭，投資爆倉而大賠，僅剩下3美元（約94元新台幣）。

網友看完紛紛留言，「以小博大的事情不要做」、「以一個愛情動作片的演員來說，能這樣揮霍是很嚇人的；除非她本來身家深厚，演出只是興趣」、「，她還能下海回本，而我，只能送外賣」、「總結：即時離場，享受人生，遠離賭博」。

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