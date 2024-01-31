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社會 社會焦點 保障人權

台中銀董座挪用10億公款！檢調查扣驚見一排豪車...奢華畫面曝

記者戴上容、黃哲民、吳佩蓁／台北報導

台中商銀董事長王貴鋒涉嫌挪用逾10億元公款，租購豪車、飛機與豪宅招待所，供自己和親友享受奢華生活，新北地檢署以涉犯《證券交易法》特別背信等罪嫌，向法院聲押王男等3嫌，另19嫌各交保10萬元到300萬元。而檢察官指揮警調查扣王貴鋒的豪車畫面也曝光，一整排頂級豪車，令人瞠目結舌。

▲▼ 台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

▲▼ 台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北地檢署檢察官李秉錡昨（30日）指揮警調，到新北市永和區、台北市中山區、桃園市、台中市同步搜索台中商銀、台中銀保險經紀人公司等24處地點，查扣勞斯萊斯 Phantom 汽車2輛、Aston Martin Zagato及Aston Martin Rapide汽車各1輛、賓士S600汽車1輛、賓士S500汽車1輛、BMW 740Li汽車１輛與HARLEY-DAVIDSON 哈雷重機2輛，其中一輛哈雷頂級三輪重機，是台灣近年才剛開放進口，市面上罕見且數一數二昂貴的重機。

▲▼ 台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

此外，專案小組另查扣紅酒162支、雪茄近千支、BREGURT錶、ROLEX錶、鑽戒、項鍊、手機、帳冊，凍結50餘個金融帳戶，並帶回王男、周男與台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿24人到案說明。

檢警調專案小組獲報，指王貴鋒擔任台中銀100%持股子公司台中銀保險經紀人公司負責人時，從2014年起以台中銀或保經公司租用公務車為名，租購頂級跑車名車，供自己代步或接送親友，租期屆滿沒把車過戶給台中銀或保經公司，使銀行及保經公司受有共2億餘元損害。

▲▼ 檢調查扣7台豪車及2台哈雷頂級重機 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲檢調查扣7台豪車及2台哈雷頂級重機 。（圖／記者黃哲民翻攝）

此外，王男向租賃業者周哲男的公司承租龐巴迪Bombardier Challenger 350 型飛機，支出1億元保證金，每月付200萬元至800萬元的基本月租費，多次假公濟私帶親友搭機出遊，使銀行及保經公司受有3.6億餘元損害。

▲台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲其中不乏賓士和BMW。（圖／記者黃哲民翻攝）

王男另於2014年到2018年間，以保經公司名義贊助廣告費給周男的行銷公司，每年贊助4500萬元至1億餘元，致保經公司損失3.6億餘元。王男還以保經公司名義，向周男的公司承租北市1間豪宅，充當保經公司招待所，供自己享受或招待親友吃喝，每月酒水費用同樣報公帳，使保經公司損失6140萬餘元。

檢方漏夜複訊後，認為王男、賴女與周男涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡與勾串滅證之虞，今向法院聲押禁見3人，待法官開庭調查，另有19嫌各交保10萬元到300萬元。

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