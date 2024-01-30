王志安公開「柯美蘭」聲援截圖！她批台灣民主：部分跟共產黨無異

▲柯美蘭疑似現身王志安頻道留言聲援。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中國媒體人王志安近日在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上，因暗諷民進黨推不分區立委提名人、身障律師陳俊翰上台煽情催票，引發輿論批評。民眾黨主席柯文哲也指出，這種訕笑他人身體缺憾的節目橋段「當然需要檢討」。不過，柯文哲的胞妹柯美蘭疑似主動到王志安頻道聲援，並稱台灣的民主已傾斜，「部分結果跟共產黨無差異」，再度掀起討論。

王志安30日晚間在社群平台X分享一名使用柯美蘭頭貼的網友留言截圖，並稱「柯文哲的妹妹柯美蘭到我們頻道留言」。只見「柯美蘭」表示，她在台灣見過王志安，並稱自己也曾被名嘴汙名化，因此明白潑糞的感覺，也會觀察名嘴的後續變化，「台灣的民主已傾斜，部分結果跟共產黨無差異。」最後她也鼓勵道，「願您度過遭難，這個世界仍有許多善良的人，加油。」

▲王志安公開「柯美蘭」聲援截圖。（圖／翻攝自X／王局志安）

貼文一出，引發正反不一評價，部分網友質疑「歧視殘疾人也算善良？大開眼界」、「開始物以類聚了」、「這就是她落選的原因啊」、「柯美蘭選不上就說是民主傾斜，這本身就是給民主潑糞」，不過也有網友認為，「這個世界上有許多善良的人，加油」、「柯女士的留言明顯抬高了台灣人的整體素質」、「台灣政客還是有敢說公道話的」。