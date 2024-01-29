埃及金字塔修復工程挨轟　網友見影片諷刺：要把比薩斜塔扶正嗎

▲圖為埃及吉薩金字塔群，由左至右分別是孟卡拉金字塔（Menkaure）、卡夫拉（Khafre）與古夫（Khufu）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社開羅28日綜合外電報導

埃及一項雄心勃勃的計畫想修復孟卡拉（Menkaure）外觀，主事者稱這項工程堪稱世紀計畫，但在把施工影像上傳社媒後引來抨擊，專家直斥「荒謬」，說就差沒貼上磁磚。

埃及當地的獨立英語新聞網「埃及大街」（Egyptian Streets）指出，孟卡拉是吉薩金字塔（Great Pyramid of Giza）群3座金字塔裡最小的一座（最大者為古夫金字塔、其次是卡夫拉金字塔）。埃及的觀光與古蹟部與一支日本團隊想將還原孟卡拉金字塔原貌。

相關修復程序包含研究、記錄，預計花3年時間最終將孟卡拉金字塔外貌回復；孟卡拉金字塔外壁的花崗岩塊完好無損者不到一半。

法新社報導，在本月26日上傳至臉書（Facebook）的影片中，主其事的埃及古蹟最高委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）展示工人在孟卡拉金字塔底部鋪設花崗岩磚的狀況。

孟卡拉金字塔距離獅身人面像、較大的卡夫拉（Khafre）金字塔與古夫（Khufu）金字塔不遠。

孟卡拉金字塔最初興建時以花崗岩包覆，飽經歲月風霜後已剝落頗多部分。修復工程目標是重建花崗岩層，恢復結構的原本樣式。

這項計畫由埃及與日本團隊合作，瓦奇瑞說工程預計持續3年，將是「埃及於21世紀獻給世界的禮物」。

然而在他所公布的影片下方，卻湧入數十名憤怒留言批評這項工程。

埃及古物學者韓納（Monica Hanna）寫道：「不可思議！就差沒給孟卡拉金字塔貼磁磚了！我們什麼時候才能終結埃及古蹟管理的荒謬行徑？」

她還說，所有關於修復古蹟的國際原則都禁止這類干預手段，呼籲全體考古學者「即刻動員」。

還有一些諷刺性的留言。有人問道「打算什麼時候把比薩斜塔（Tower of Pisa）扶正？」還有人說「別貼磚了，何不用壁紙把金字塔包起來？」

埃及的古蹟和紅海風光吸引許多全球遊客，旅遊業對埃及經濟約有10%貢獻，但當地古蹟保存議題經常引發熱議。

近期開羅的歷史區域有一大片地帶遭到破壞，為此也讓通常不得從事政治活動的公民社會出現動員，人們把對抗政府的行動焦點擺在都市計畫和古蹟議題上。

之前最新的爭論重點落在埃及第2大城亞力山卓市（Alexandria）15世紀的阿布阿巴斯穆爾西清真寺（Abu al-Abbas al-Mursi mosque）上。

一名負責修復工程的承包商決定將這座清真寺有著華麗雕飾的彩色天花板重新漆成白色，當地政府已宣布展開調查。