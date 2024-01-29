國光司機死因出爐！耗盡力氣忍胸痛　把車開到路肩「救21乘客」身亡

▲國光客運駕駛國道突胸痛昏迷，送醫不治，檢方29日下午相驗遺體查出死因。（圖／記者白珈陽攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國光客運司機黃福能28日晚間從台北載客回台中，不料中途突然身體不適，他為了避免發生危險，強忍疼痛把車停靠路肩後，隨即陷入昏迷，送醫搶救宣告不治。檢察官29日會同法醫相驗遺體，查出黃福能死因是心因性猝死。

回顧事件發生經過，黃福能28日晚間8點多從台北搭載乘客回台中，行經國道一號台中大雅段時突然感到胸痛，由於車上還載有21名乘客，他竟強忍疼痛將車輛開到路肩，不料才剛停車，就瞬間陷入昏迷。

▲黃福能強忍疼痛將車輛開到路肩，此舉救了車內21名乘客。（圖／民眾提供）

車內一名女護理師見狀立刻衝上前協助，在其他乘客的幫助下把黃福能放置在走道後，隨即對黃福能進行CPR搶救，同時請人打電話呼叫救護車，救護人員趕到後，立刻將他送到醫院急救，可惜仍於28日晚間9時41分宣告不治。

黃福能的家屬透露，黃福能生前身體狀況非常健康，從來沒有看過醫生，每年公司的健康檢查都很正常，最近幾天身體狀況也都沒有異樣，沒想到會突然猝逝，讓他們十分悲痛。

檢察官29日下午1時許會同法醫前往南投殯儀館，針對黃福能的遺體進行相驗，查出黃福能死因是心因性猝死。