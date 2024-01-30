醉男闖迪士尼飯店餐廳！揮掌毆打女服務生　奧客身分曝光竟是高管

▲美國一名五星級酒店高管前往佛州迪士尼世界飯店的餐廳用餐，卻被女服務生提告。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國南卡羅來納州一名64歲男子前往佛州迪士尼世界度假酒店用餐時，因為喝醉就對年僅19歲的女服務生動粗，揮掌搧打她的額頭3次。女服務生事後已經提告，而這名男子不只當天被捕，爭議曝光後他被發現是一家豪華度假酒店的行銷副總，目前不只被強制休假，下個月還將出庭受審，但他預計提出無罪抗辯。

根據福斯新聞報導，惹出爭議的64歲男子門羅（John Munro）來自南卡州希爾頓黑德島（Hilton Head Island），他在當地五星級豪華酒店海松度假村（The Sea Pines Resort）的飯店銷售與行銷副總，卻在酒後出手毆打同業人員。

事發於2023年11月19日晚間7時30分左右，門羅前往佛州迪士尼世界度假區旗下酒店的餐廳用餐，但他當時穿著泳裝短褲與T恤，並不符合服裝要求。據餐廳網站公告，顧客服裝必須與餐廳的精緻高檔特質相符，並且明確寫著「不允許穿泳裝入內」。

▲連同行的女性友人都拒絕與門羅坐在一起用餐，認為他的穿著讓人很尷尬。圖為佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

同行的2男2女中，只有門羅一人被19歲的女服務生擋在門外，但過了幾分鐘後門羅仍試圖入座，其中一名同行的女客人還對女服務生說，「請不要讓他和我們坐在一起，他真的喝醉了，衣著不得體，今天是我的生日，我覺得很尷尬。」

女服務生告知門羅無法和其他3人坐在一起時，門羅唸了她制服名牌上的名字，並重複拍打她的額頭3次。警方表示，女服務生沒有受傷，也拒絕接受治療，但希望對門羅提告。警察追上門羅後發現他「口齒不清、眼睛發紅，不斷重複說他要控告迪士尼」，警方認為他明顯喝醉於是將他逮捕，隔天一早門羅以1000美元（約新台幣3萬元）交保。

海松度假村發言人證實，門羅惹出毆打訴訟後，目前公司方面已展開人事審查，並且已經安排他行政休假。不過，門羅提出了無罪抗辯，預計2月16日到法院出庭審前會議。