村民發現男焦屍！屍檢進行一半　家屬接到男子電話「報平安」

▲村民發現農田裡有具燒焦的屍體後，在旁發現男子普賽亞的鞋子，因而懷疑死者就是他。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

印度某農村的村民於26日一早，發現農田裡有具燒焦的屍體，而後在旁發現男子普賽亞（Ketamalla Pusaiah）的鞋子，因而懷疑死者就是他，警方趕到現場後，轉移進行屍檢，未料過程中，男子的家屬竟接到普賽亞打來的電話。

據《印度時報》報導，警方表示，26日早上，村民們在穀物商人普賽亞的農田裡發現了1具焦屍，且普賽亞的鞋子也在屍體附近被發現，這讓村民相信有人謀殺了這名商人。

村民見到眼前景象嚇壞，立即通知男子家屬並報警，警察趕到現場後，將屍體轉移到醫院進行屍檢。豈料在進行屍檢時，男子家屬居然接到普賽亞的來電。

普賽亞告訴家屬，他其實還活著，並提供地址要家人來接他。當家屬抵達後，他解釋，25日晚上有看到3名陌生年輕人在他的農場裡，把汽油倒在屍體上，縱火焚燒。

他說，當他試圖阻止他們時，對方攻擊了他，還把他的鞋子扔到屍體附近，然後把他毒打一頓，隨後失去知覺，醒來後發現自己躺在某片農田裡，這才透過路人的打電話報平安。目前警方已立案並展開調查，屍體身份尚不清楚。

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