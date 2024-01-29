刑事人事發布！13縣市刑警大隊大隊長異動　46人2／1交接

刑事局國際科透過美國非營利組織捐贈警政署保三總隊偵查犬，該偵查犬主要針對電子產品產品儲存裝置上的化學塗料(三苯基氧化膦)進行嗅別，舉凡手機、記憶卡、隨身碟以及虛擬貨幣冷錢包等，以利犯罪現場的搜查，且全亞洲僅3隻，在受訓結束後來台執行任務，成功追出毒品案主嫌、選舉賭盤組頭以及詐欺機房人員偷藏的手機。