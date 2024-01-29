尾牙抽中一等獎！他喝到爛醉上台領獎　全場看他「被撿屍」

圖文／鏡週刊

尾牙的抽獎時刻，是許多員工最期待的環節，不過近日在大陸的一場尾牙宴上，一名幸運兒抽中一等獎，但他上台時，卻嚇壞許多人。

影片可見一名男員工被抽中一等獎7千元人民幣（約新台幣3萬元），主持人請他上來領獎，但他遲遲沒有上台，原來他早已喝醉，而且醉到不省人事，由於公司堅持要他上台領獎，所以其他同事只好讓他採取「被撿屍」的方式，一路把他拉上舞台。不過男子真的喝得太醉，整個人已經歪斜，無法站立，還差一點要倒在舞台上。

▲抽中一等獎男子，差一點要倒在舞台上。（翻自X平台）

大陸近期的尾牙奇葩事，不止這名「被撿屍」的男員工，先前有另一家公司辦尾牙，大螢幕卻不斷顯示令人噴鼻血的畫面。就在抽獎的橋段，一名穿著古裝的正妹負責抽獎，另一名正妹則抱著抽獎箱。但這名抱著抽獎箱的妹子，胸前頂著兩塊「肉團團」，大螢幕上除了顯示被抽中的號碼牌，鏡頭還不時聚焦在妹子的巨乳上。

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