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「妹子搭捷運走光」爆尷尬　男1舉動救了她！全場讚：太貼心

▲▼強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃、竹、苗等7縣市下午4點起停班課，而北捷多站紛紛被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO看到妹子拉鍊全開，1暖舉讚爆了。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

「在捷運上看到女生走光！」一名男網友透露，周五（26日）搭捷運時，無意間看到一名妹子褲子拉鍊是開的，數度巧遇後，原PO決定跟對方提醒，但就怕開口直接說太尷尬，索性把文字打在手機上。當下妹子急忙低頭拉起來，解釋沒拉好又掉下來，下車前還特地向原PO致謝。引來網友大喊貼心。

一名男網友在Dcard發文表示，周五捷運車廂人潮擁擠，到了某站頓時人潮散去後，忽然看到一名身穿牛仔褲的妹子，下秒餘光瞄到對方「褲子拉鍊好像沒拉」。

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此時列車前往下一站，正當原PO糾結是否上前告知時，內心又猶豫不已，恰好兩人在同一站換車，「我心想，如果等等在車上又遇到就提醒她吧。」

果真換車後，妹子就站原PO後面，數度巧遇的情況下，讓原PO決定鼓起勇氣，但就怕直接開口會引發雙方尷尬，於是原PO乾脆在手機打一串字，螢幕遞過去後，「她就馬上低頭看，然後說剛剛有拉，但好像沒拉好有點掉下來了！」

原PO說，告知完就立刻轉身，避免不必要的尷尬互動，直到後來妹子下車時，有特地向原PO道謝。文末，原PO也附上手打的文字訊息，「不好意思，我無意間看到，小姐妳褲子拉鍊好像沒拉好」。對此，原PO就怕此舉被誤會，好奇反問大家看法「應該沒被當噁男？」

文章曝光後，引來網友讚爆，「認真回，如果我是當事女生會覺得原PO很紳士」、「我以為是看到女生走光光，人真好」、「不會噁心啊，至少你有好意提醒，而不是像大多數人看過不理」、「如果是我，我會跟其他女生說，讓女生去提醒她」、「太貼心了」。

有苦主直呼，「不會把你當成變態，會很謝謝你。我有一次穿白色西裝褲，但在捷運上月經來了我不知道，很慘對吧，其實我有感覺到很多人一直在看我，後來出站的時候有一個阿姨衝過來提醒我，我超感謝她」「我高中時月經沾到裙子完全沒發現，也是男同學委婉地跟我說『妳裙子髒髒的』，超感謝他」。

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