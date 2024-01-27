4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

▲珍珠奶茶是美食界台灣之光。（圖／記者許力方攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣人熱愛喝飲料，手搖飲料店林立，根本是「手搖茶王國」，不同的品牌也有各自的擁護者，而不論哪一家，「珍珠奶茶」皆是超熱門飲品。對此，有網友也發起「台灣最頂珍奶」爭霸賽，以4間較有名氣的手搖飲店供網友評選，吸引將近1.4萬名網友參與投票。

一名女網友在Dcard發起投票，選項為「五十嵐」、「珍煮丹」、「茶湯會」、「迷客夏」，邀請網友投出「心目中最頂的珍奶」，最終共吸引了1萬3872名網友參與投票，而排名依序為五十嵐（49%）、迷客夏（24%）、珍煮丹（18%）、茶湯會（9%）。

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▲原PO發起「台灣最頂珍奶」投票，吸引上萬人關注。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，不少網友紛紛留言表示「珍煮丹比較頂應該是黑糖珍珠鮮奶，他們珍奶還好」、「我要用盡生命去推，茶湯會去冰無糖小珍珠奶茶」、「認真覺得五十嵐最頂」，也有專業網友分析「迷客夏娜杯紅茶拿鐵加珍珠，至今喝過最好喝的珍奶，也是最好吃珍珠候選人；茶湯會茶味重，整體蠻好喝的，珍珠就普普；珍煮丹就主打黑糖，貴但好喝；五十嵐的珍珠很難咬，但整體算好喝」。

還有網友推薦「雖然這個人爭議很大，但不得不說拾玖的鮮奶茶蠻好喝的，而且也便宜」、「CoCo的珍奶好喝」、「個人最愛 Mate Tea！但只有中部喝得到」、「清心珍奶我還是最愛」、「喜歡可不可白玉歐蕾」、「拜託大家去喝喝看茶聚的半熟奶茶，超級香！但他一般的奶茶就普普」、「怎麼沒有龍角，茶香超讚」。