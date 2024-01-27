　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

皮膚科名醫彭于賓上海過世！晨間健身房運動突發心肌梗塞

▲▼知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世。（圖／翻攝自Facebook／彭于賓）

▲知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世。（圖／翻攝自Facebook／彭于賓）

記者洪巧藍／台北報導

知名皮膚科診所「于賓診所」院長彭于賓昨傳出過世消息。據了解，彭于賓人在上海，昨天早晨到入住旅館的健身房跑步，沒想到卻發生急性心肌梗塞，被發現時已經倒臥在地，但目前家屬尚未對外說明。和他熟識的皮膚科醫師表示，彭于賓除醫術高明，平常待人熱心親切，對於提攜後進更不遺餘力，這段時間更積極推動兩岸皮膚科學術交流，過世消息令人遺憾。

于賓診所多年以來一直是網路上網友推薦熱門診所，院長彭于賓過世消息震驚各界，不少人到他的個人臉書粉專上表達哀悼，台灣醫用雷射光電學會也特別發文「敬愛彭于賓理事，我們懷著沈痛的心情跟您告別，願您在天國安息」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世。（圖／翻攝自Facebook／台灣醫用雷射光電醫學會）

▲知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世，醫學會發文哀悼。（圖／翻攝自Facebook／台灣醫用雷射光電醫學會）

彭于賓致力於皮膚科、醫學美容相關學術交流，創立台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會並擔任理事長，也在台灣醫用雷射光電學會擔任理事。和彭于賓熟識的開業皮膚科醫師趙昭明難過表示，彭于賓身體狀況很好，近期也有鍛鍊身體，去年還參加馬拉松，沒有聽說相關病史，過世消息讓他們相當震驚。

趙昭明說，彭于賓相當熱心服務，很早就在忠孝東路開業，微整型是他的強項，也曾擔任肉毒、玻尿酸等種子教官，在雷射光電醫美也很專精，經常主持醫學會相關活動，也熱心指導新進年輕醫師。

彭于賓上周六在台灣才出席公開活動，受邀翡翠電波上市發表會，會後還PO文讚美品牌大使隋棠狀態完美，展現絕佳零死角的緊緻輪廓線。

▲▼知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世。（圖／翻攝自Facebook／彭于賓）

▲知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世。（圖／翻攝自Facebook／彭于賓）

ET快訊
台南路上驚見「超長巨物」！　民眾看傻
獨／Toyz向超哥下戰帖！　「敢不敢來一場拳賽」
林煒接母回台卡關！　戶政堅持1數字「如何證明她是你媽媽」
快訊／飛沖繩班機故障「延誤5小時」！　台灣虎航：全額退款
快訊／吃尾牙3死瞬間曝！　一轉彎就被撞爛
男「強開逃生門」走上機翼被捕！77乘客竟連署力挺　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃色小鴨來了！高雄飯店超狂推「搭遊艇賞鴨」　套裝每人3300+

快訊／台灣虎航飛沖繩班機故障　「延誤5小時起飛」可全額退款

皮膚科名醫彭于賓上海過世！晨間健身房運動突發心肌梗塞

睽違10年！黃色小鴨「雙倍驚喜」游回高雄港　每晚6點燈光秀

喊話陳律師！王志安曝「夜夜秀1用詞」100%是歧視：這種就視而不見

比Toyz更早！YTR開箱日料「醋飯太冰、味噌湯魚骨多」　超哥反應曝

稱想跟陳俊翰道歉被拒！王志安「本意是心疼殘疾人」：無歧視動機

為什麼窮人越來越窮？「拿命換錢、領到薪水就享樂」成敗筆！

台中七期高檔燒肉+1！侍老井進駐誠品480　米其林膳馨3月開新店

又見疫苗謠言！網傳打第4劑恐關閉免疫系統　羅一鈞：刻意曲解研究

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

黃色小鴨來了！高雄飯店超狂推「搭遊艇賞鴨」　套裝每人3300+

快訊／台灣虎航飛沖繩班機故障　「延誤5小時起飛」可全額退款

皮膚科名醫彭于賓上海過世！晨間健身房運動突發心肌梗塞

睽違10年！黃色小鴨「雙倍驚喜」游回高雄港　每晚6點燈光秀

喊話陳律師！王志安曝「夜夜秀1用詞」100%是歧視：這種就視而不見

比Toyz更早！YTR開箱日料「醋飯太冰、味噌湯魚骨多」　超哥反應曝

稱想跟陳俊翰道歉被拒！王志安「本意是心疼殘疾人」：無歧視動機

為什麼窮人越來越窮？「拿命換錢、領到薪水就享樂」成敗筆！

台中七期高檔燒肉+1！侍老井進駐誠品480　米其林膳馨3月開新店

又見疫苗謠言！網傳打第4劑恐關閉免疫系統　羅一鈞：刻意曲解研究

這位咖啡師好貴氣！　林俊傑戴百萬卡地亞金錶、珠寶秀絕技

泰勒絲遭AI深偽色情照「流量飆破4700萬次」　白宮怒：應立法解決

快訊／開賽30秒就差點忍無可忍！卡森斯直接撂倒胡瓏貿

二伯送表弟電腦「藏20年前洋蔥」！　合照網歪樓求IG：像韓國歐巴

台南大南門碑林遭潑不明溶液　「表面已有結晶」至少50石碑受損

台南路上驚見「超長巨物」！民眾看傻求解　1違規警將通知車主說明

前BIGBANG勝利人在台北「現身信義夜店區」　留言區正反吵翻天

侯友宜讚「比我還像總統候選人」　蔣萬安：侯市長加入人力銀行？

獨／Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？「縫11針」斥劇本陰謀論：誰會為流量這樣

快訊／北投民宅火警！恐怖火舌狂竄窗外　消防趕赴撲滅中

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

生活熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

「金飯碗」桃機報考率下滑！錄取了不來報到　原因曝光

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

即／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥：沒文化土流氓

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

更多熱門

相關新聞

懷孕後皮膚變差！醫解析6大問題

懷孕後皮膚變差！醫解析6大問題

懷孕媽媽對於新生命到來充滿期待，同時也會不斷感受到身體的變化，國泰醫院皮膚科主治醫師羅陽指出，許多婦女在懷孕期間都注意到有多種皮膚問題，確實因為荷爾蒙變化等因素帶來皮膚變化，盤點可能有6大問題出現，分別是色素沉澱、斑及痣增多、妊娠紋、皮膚癢、膚質變差，痘痘多、體毛多及產後休止期落髮等。

穿發熱衣出汗要立刻脫掉！醫示警「2類人」恐病情惡化

穿發熱衣出汗要立刻脫掉！醫示警「2類人」恐病情惡化

30歲女產後圓禿　調劑藥水療法搶救

30歲女產後圓禿　調劑藥水療法搶救

天冷手腳癢又痛！醫：小心凍瘡　「7種人」最容易發生

天冷手腳癢又痛！醫：小心凍瘡　「7種人」最容易發生

北市旅館驚見「臭蟲」　醫曝線狀特徵

北市旅館驚見「臭蟲」　醫曝線狀特徵

關鍵字：

皮膚科彭于賓

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

快訊／中壢嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面