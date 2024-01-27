皮膚科名醫彭于賓上海過世！晨間健身房運動突發心肌梗塞

▲知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世。（圖／翻攝自Facebook／彭于賓）

記者洪巧藍／台北報導

知名皮膚科診所「于賓診所」院長彭于賓昨傳出過世消息。據了解，彭于賓人在上海，昨天早晨到入住旅館的健身房跑步，沒想到卻發生急性心肌梗塞，被發現時已經倒臥在地，但目前家屬尚未對外說明。和他熟識的皮膚科醫師表示，彭于賓除醫術高明，平常待人熱心親切，對於提攜後進更不遺餘力，這段時間更積極推動兩岸皮膚科學術交流，過世消息令人遺憾。

于賓診所多年以來一直是網路上網友推薦熱門診所，院長彭于賓過世消息震驚各界，不少人到他的個人臉書粉專上表達哀悼，台灣醫用雷射光電學會也特別發文「敬愛彭于賓理事，我們懷著沈痛的心情跟您告別，願您在天國安息」。

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▲知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世，醫學會發文哀悼。（圖／翻攝自Facebook／台灣醫用雷射光電醫學會）

彭于賓致力於皮膚科、醫學美容相關學術交流，創立台灣海峽兩岸皮膚醫學暨醫學美容交流學會並擔任理事長，也在台灣醫用雷射光電學會擔任理事。和彭于賓熟識的開業皮膚科醫師趙昭明難過表示，彭于賓身體狀況很好，近期也有鍛鍊身體，去年還參加馬拉松，沒有聽說相關病史，過世消息讓他們相當震驚。

趙昭明說，彭于賓相當熱心服務，很早就在忠孝東路開業，微整型是他的強項，也曾擔任肉毒、玻尿酸等種子教官，在雷射光電醫美也很專精，經常主持醫學會相關活動，也熱心指導新進年輕醫師。

彭于賓上周六在台灣才出席公開活動，受邀翡翠電波上市發表會，會後還PO文讚美品牌大使隋棠狀態完美，展現絕佳零死角的緊緻輪廓線。

▲知名皮膚科診所于賓診所院長彭于賓過世。（圖／翻攝自Facebook／彭于賓）