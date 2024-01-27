男搭機「強開逃生門」走上機翼被捕！77乘客竟連署力挺　原因曝光

▲ 乘客在機艙內枯等。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥國際航空公司（AeroMexico）25日一架航班發生突發狀況，一名男乘客擅自打開緊急逃生門，冒險走到機翼上，事後被警方逮捕，機上數十名乘客卻連署力挺他的行動，原來他們因航班延誤，在通風不良的機艙內已經乾等4小時。

根據《美聯社》，墨西哥國際機場聲明證實，25日一名飛往瓜地馬拉的乘客，在飛機停在停機坪等待起飛時，打開緊急逃生門走上機翼，事後重新回到機艙內，沒有影響飛機或其他任何人，而男子依國際安全規定向當局投案，已交由警方處理。

但至少77名乘客簽署一份手寫在筆記本上的聲明，指控航空公司在延誤期間讓他們在缺水且通風不良的機艙內枯等4小時，「延誤及缺氧危及乘客健康」，認為該名男子的行為「是為了保護大家，且獲得所有人的支持」。

Más de 3 horas esperando a que @Aeromexico “solucionara” la falla de su aeronave, sin aire, con puertas cerradas, sin agua, sin información, señoras de la tercera edad al borde del desmayo y su empleada (de cuarta por cierto) burlándose de la situación @lopezdoriga @CarlosLoret pic.twitter.com/PiFkbd56Vr — Regina (@regina_villazon) January 25, 2024

事後提交給當局的事故報告也證實相關說法，當時航空公司約於25日上午11時37分通報，AM672航班因乘客不滿發生騷動。飛機原定上午8時45分起飛，但因出現維修警示，機長不得不開回登機門接受必要維修。

航班追蹤網站可見，25日飛往瓜地馬拉的AM672航班確實延誤4小時56分鐘。機艙內拍下的畫面顯示，有乘客向空服員要水，還有人熱到拿出扇子搧風，幾乎所有乘客都從座位上站起，表情難掩不耐。

長時間延誤及不適的環境令乘客十分不滿，其中一人因此打開逃生門走上機翼，要求換一架飛機。但機場當局未公布男子身分，也拒絕透露他是否仍被警方拘留或面臨指控。