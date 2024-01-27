快訊／吐瓦魯「親台總理」敗選！　與台邦交恐生變

▲吐瓦魯現任總理拿塔諾（Kausea Natano）敗選。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

台灣太平洋友邦吐瓦魯國（Tuvalu）26日舉行全國大選，選民將在8個選區各選出2名國會議員，最新開票結果顯示，親台的現任總理拿塔諾（Kausea Natano）沒有取得議員席次，而另一位競爭者現任財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）則順利當選，未來將尋求競選總理。

根據《路透社》報導，吐瓦魯最新開票結果顯示，拿塔諾在首都富那富提（Funafuti）選區落馬，這也意味著他失去國家領導大位。另一方面，潘恩紐在努庫萊萊島（Nukulaelae）選區成功當選，他也表示，已經開始與其他候選人談判，尋求競選總理，試圖鞏固自己的領導地位。

▲吐瓦魯財政部長潘恩紐表示選後將重新審視與台灣的外交關係。（圖／路透）



潘恩紐先前曾說，選後將重新審視與台灣的外交關係，以確保對國家最有利的外交政策。對此，台灣外交部表示，言論屬於個人政治主張，背後顯然有中國因素的影響，並不代表吐國官方立場。

此外，曾任駐台大使的前總理索本嘉（Enele Sopoaga）目前仍在等待最終結果；他曾向外媒提到，吐瓦魯應繼續承認台灣是一個主權獨立國家（state）與友邦（diplomatic friend）。

吐瓦魯選舉專員帕納帕（Tufoua Panapa）表示，投票站在26日晚間關閉後，新任議員將於下周開會，投票選出新總理，具體時間將由總督通知，「到下周我們會有一個更清晰的計畫，因為我們需要把民選議員從外島帶回首都島，這可能需要耗費27個小時航行。」

吐瓦魯大選方式

吐瓦魯沒有政黨，所有候選人都是獨立參選，一共有8個選區，每個選區將當選2席國會議員，但許多選區的合格選民只有不到1500人，且各選區的當選與敗選者往往只有不到幾票之差。計票工作在投票結束數小時後完成。

吐瓦魯選後將進入複雜的談判協商階段，16名新當選的議員將在這個階段形成派系，人數最多的派系將在幾天內組成政府，並且推選新任總理。

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