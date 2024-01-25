男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

▲男子瘋狂騷擾學弟遭《跟騷法》送辦。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

癡心絕對過頭，恐怕要在牢裡守著傷悲。桃園1名柯姓男子就讀大學期間追求學弟未果，畢業後得知學弟和女友分手，於是傳送愛慕訊息「我已經等你5年多，還可以再等」，甚至到對方服務單位「要長官對學弟好」、向學弟母親借手機傳遞思念，最終遭學弟報警及送辦。桃園地檢署日前依《跟蹤騷擾防治法》將柯男聲請簡易判決處刑。

檢警調查發現，現年31歲柯男與被害人為大學時代的學長、學弟關係，柯男當年即傾慕對方，無奈追求未果。柯男在兩人雙雙畢業後，得知學弟和女友分手，遂於2023年3月間陸續傳送愛慕訊息。

柯男除傳「我已經等你5年多，還可以再等」還留言要學弟服務單位的長官必須對學弟好，否則「輾壓」你們。不堪其擾的學弟則在傳送「請不要聯絡我跟接近我，謝謝」後，將柯男封鎖。

不料，柯男遭學弟封鎖非但沒有收手，反而遠赴中部找上經營攤位的學弟母親，甚至向學弟媽媽借手機來傳送愛慕訊息，也多次在臉書貼文留言傳遞對學弟的愛戀之情。

眼見封鎖仍被對方繼續追求，不堪騷擾的學弟只好報警求助；柯男偵訊時坦承犯行，桃園地檢署則依《跟蹤騷擾防治法》對柯男聲請簡易判決處刑。

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