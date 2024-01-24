22歲色情網美砸11萬隆乳！術後「乳頭壞死」　痛苦尖叫

▲蘿絲隆乳後卻面臨乳頭壞死的慘況。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者王佩翊／編譯

英國一名色情網站OnlyFans網美因為不滿自己的身材又想省錢，因此特地飛到土耳其接受隆乳手術，怎知術後卻經歷嚴重後遺症，不但乳頭出現壞死症狀，甚至還皮膚潰爛，必須緊急飛回英國進行手術。據悉，儘管她能夠救回小命，但是乳頭周遭皮膚脫落，未來勢必要面臨重建，甚至無法保證胸部能夠完全復原。

根據《每日郵報》報導，22歲的蘿絲（Chloe Rose）是一名孩子的母親，同時也是成人付費社群平台OnlyFans的知名網美。蘿絲先前透過Instagram找到一家擁有「5星好評」的跨國整形仲介公司，強調能夠花比在英國更便宜的費用前往土耳其整形，甚至還有包套行程，直接規劃住宿與手術。

▲蘿絲乳頭壞死，術後痛苦不已，土耳其醫師卻聲稱一切正常，拒絕對此負責。（圖／翻攝自GoFundMe）



蘿絲看到廣告後心動不已，因此透過仲介公司下訂整形行程，總額約2800英鎊（約新台幣11.1萬元），包含機票、住宿以及手術費用。然而當她抵達土耳其並接受長達4個小時的手術後，卻出現嚴重後遺症。儘管醫師聲稱手術非常順利，但是蘿絲清醒後，不斷痛苦尖叫，並告知自己的身體非常不舒服。

原來主刀醫師從她的乳房取下太多皮膚，導致她的乳頭血液循環被迫中斷，乳頭組織壞死。令人震驚的是，術後土耳其院方竟要求蘿絲與家人支付更多費用，以留在土耳其當地接受後續治療。

蘿絲被困在異國他鄉，而乳頭甚至正在壞死，土耳其整形醫師更是消極應對。醫師聲稱一切正常，並用英文告訴蘿絲可以離開了，但其實蘿絲的身體狀況根本無法搭機。

蘿絲的家人在網路上公開他們的故事並募資，最終成功搭機返回英國，並接受緊急手術，同時進行後續的治療。蘿絲的姊姊感謝網友的捐款，並表示目前的款項已經足夠支付蘿絲的後續醫療費用。