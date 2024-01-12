男友人逼玩「俄羅斯輪盤」！17歲少女遭子彈貫穿頭部死亡

▲梅萊克頭部遭子彈貫穿死亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

土耳其一名男子疑似強迫另外2名17歲少女玩手槍版「俄羅斯輪盤」的遊戲，過程中開槍擊中其中一名少女的頭部，儘管對方隨即被送院搶救，但仍於6天後不治身亡。嫌犯目前仍在逃，而根據警方調查，他早有殺人前科，4年前才出獄。

根據《鏡報》報導，32歲男子艾爾坎（Ercan D）涉嫌對17歲少女梅萊克（Melek Nur Ozgener）的頭部開槍，導致對方死亡。根據調查，事發當時兩人與另一名17歲少女妮薩（Nisa A）共同在車上慶祝，當時艾爾坎突然拔槍對準2名女孩，並大喊，「我應該對妳開槍嗎？還是對著妳？」

隨後他開始隨機朝著兩人開槍，其中一枚子彈就這樣擊中梅萊克的頭部。艾爾坎嚇得立刻將梅萊克送往醫院急救，不過隨後就逃之夭夭。梅萊克經過6天的搶救，最終仍不治身亡。梅萊克已在12月7日完成葬禮。

警方指出，兇嫌艾爾坎目前仍在逃亡中，而他先前早有前科，並因殺人罪入獄，4年前才出獄。

土耳其女性被殺害的問題日益嚴重，尤其是在該國2021年無端退出家暴防治的「伊斯坦堡公約」後。根據「我們將停止殺害女性平台」（We Will Stop Femicide Platform）公布的數據，土耳其2023年就有315名女性被男性殺害。而2024年至今也已經有5起女性被殺事件。