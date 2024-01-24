　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公館2大名店互槓！　「十大必吃拉麵」遭控廢油塞爆化糞池

圖、文／CTWANT

北市公館商圈2023年12月驚傳2家名店互槓，隱家拉麵曾被部落客評為台北十大必吃拉麵之一，2022年2月公館店試營運後，吸引大批饕客排隊嘗新，在處處都是拉麵名店的公館商圈殺出一片血路，但隱家開幕快2年，卻在2023年12月底，被店面正後方的知名二手書店、茉莉書店台大店怒控排放廢油，讓隱家緊急暫停營業，改善相關措施。 

北市公館商圈知名的隱家拉麵店，遭店面後方的茉莉二手書台大店怒控排放廢油，導致化糞池與水溝堵塞。（圖／翻攝自茉莉二手書台大店臉書）

▲北市公館商圈知名的隱家拉麵店，遭店面後方的茉莉二手書台大店怒控排放廢油，導致化糞池與水溝堵塞。（圖／CTWANT提供，下同）

回顧整起事件，茉莉二手書店2023年12月19日發現店內的化糞池與排水溝阻塞淹水，花費3萬多元請廠商處理，不料一掀起水溝蓋後，卻發現水溝上佈滿了厚厚一層油汙，經確認油汙的來源就是隱家。儘管隱家在第一時間承認有排放油汙，後續卻拖延整整近2個禮拜幾乎沒有任何作為，甚至還一度將排放油汙的責任歸咎於隔壁的素食西餐店，讓茉莉老闆娘當場氣炸怒PO網公審。

[廣告]請繼續往下閱讀...

茉莉書店老闆娘怒上網PO文，隱家拉麵立即回應絕非惡意排放油汙，願意負擔清潔費用，並暫停營業更新管線。（圖／黃耀徵攝）

▲茉莉書店老闆娘怒上網PO文，隱家拉麵立即回應絕非惡意排放油汙，願意負擔清潔費用，並暫停營業更新管線。

茉莉書店怒指，已在公館開業10年，而後方的素食餐廳存在的時間比他們更久，長時間以來完全沒有任何廢油排放問題，儘管2023年12月19日隱家當場被抓包排放廢油時，展現十足誠意，表示願意負責，卻在事後反悔，不僅拖延毫無作為，一度還將責任歸咎於素食餐廳，更進一步打電話給茉莉請來的清洗廠商詢問處理進度，茉莉老闆娘忍無可忍當場氣炸，痛批「沒付錢、憑什麼去問！」

茉莉書店找來環保局人員與里長一起理論，怒斥「如果為了做生意而汙染周邊環境，尤其老闆又是日本人，這樣會成功嗎？」。環保局接獲檢舉，到場查驗確認廢油來源就是隱家無誤，當場開出一張2400元的罰單，隱家隨後在2024年1月8日承諾將安排相關工程，同月10日起停業直至施工完畢，並在1月17日完成相關管線連結施工，預計1月23日對外營業。

隱家拉麵隨後也在臉書上發文表示，對於造成茉莉書店的困擾，致上12萬分的歉意，強調隱家一直以來都有將廚餘與垃圾分類集中，請合法廠商進行回收，同時按照規定設置油水分離槽，「絕非網路謠傳惡意排放廢油之說」，至於油水會流入排水溝，主因是當初承接排水的工程人員將管線誤接至排水口內，而非至汙水道，才會導致部分油水流入茉莉書店的水溝內。

隱家解釋，因油水分離槽超出負荷，倒出油水滲出，後續並未動作是因在等待環保局的抽驗結果，同時也隨即在2023年12月20日加裝油水分離槽，絕非置之不理；而茉莉則是冷回，指隱家相關「改善措施」，茉莉從頭到尾都不知情，且依照衛公管管線圖，隱家正門口就有汙水管可以銜接，12月29日環保局與衛工處就有告知當班主管。

不過事件爆發後，兩家名店卻都低調不願對外回應，茉莉書店台大店更是在發文後火速刪文，表示明白事件曝光後隱家受到不小壓力，希望大家可以「多一點耐心、少一點責備」，並拒絕受訪；隱家則是一改作風，不斷在臉書粉專上發文，隨時更新管線修繕狀況。

公館商圈的水源里里長林全義表示，隱家改善管線後，茉莉書店再次清理水溝，未再發現堵塞情形。（圖／黃耀徵攝）

▲公館商圈的水源里里長林全義表示，隱家改善管線後，茉莉書店再次清理水溝，未再發現堵塞情形。

本刊記者也在2024年1月17日實際走訪，隱家確實也遵守承諾，暫停對外營業，全力進行相關管線維修，負責施工的工人則低調表示，隱家當初是真的不知道有管線可以排汙，目前已將排汙管線建置妥當，汙水將直接排入汙水池內；而記者走訪當日，隱家正後方的茉莉也同樣在進行相關水溝清潔作業，根據水源里里長林全義指出，目前茉莉與隱家的爭議算是和平落幕，茉莉被堵住的水溝現已無油汙出現，僅有部分水泡，未來應可以通暢無誤；而此次清潔費用共計約6萬餘元，隱家也承諾將負擔一切費用。

環保局回應指出，本案於2024年1月8日開罰，原訂1月23日前須複查完成才能對外營業，而隱家也在1月15日提前完成接管至衛公管，並在1月19日將後方防火巷（茉莉）等處的水溝清溝完成，通過複查，1月22日已正式恢復營業。至於隱家拉麵和茉莉書店則低調不回應。

延伸閱讀
名店互槓2／水溝飄惡臭非第一次！　鄰居怒控害清潔員跪著撈油
立院風雲1／韓總拼院長堅持團進團出　朱、傅再溝通成功拆引信
年貨找大哥1／明德滴雞精年銷10萬包　黃金土雞自然放牧銷路好

 
ET快訊
再冷一天！　下波變天時間曝
紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目
快訊／樂天簽回27歲外野手！　陳禹勳沒來開訓恐難續留
導演開罵《賀瓏夜夜秀》！身障律師被虧「全場卻笑了」：憑什麼
「雪白合歡山」今早美景曝　排隊上山車潮更多了
Albee道歉了！揭《夜夜秀》脫稿內幕　認沒聽懂：他說的竟是
華碩女工程師提離職：我要接家業　真實身分讓主管沉默了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《賀瓏夜夜秀》被抵制拒看！　台大醫轟「噁心節目」

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波冷空氣接力

「雪白合歡山」今早美景曝　排隊上山車潮更多了

再冷一天！　下波變天時間曝

公館2大名店互槓！　「十大必吃拉麵」遭控廢油塞爆化糞池

台人赴日旅遊花費曝　達人：你是拉高或拉低平均？

6000元現金剩8天可領！　領取方式一次看

高鐵讓座給抱嬰爸媽！醫「腳剛開刀」台北要站到高雄　下秒遇暖男

低溫假一次看！　全台4縣市3區1鄉多校停止上班課

周子瑜泡湯泳裝價格曝光！　《單身即地獄3》慧善也穿過

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

第2波嚴寒低溫將臨！　全台冷凍庫恐跌破5℃

焦凡凡幫傳話婁峻碩「想看你沒穿」　憶當年「湊錢看電影」：現在躺在皇家廳XD

限時2分鐘投籃狂進球!　女球迷連進9顆全場驚呼

陽明山下雪！　高三生脫了：肌肉大嗎？

陽明山鞍部0600，氣溫約0.2度雨夾雪，累積約1cm。

《賀瓏夜夜秀》被抵制拒看！　台大醫轟「噁心節目」

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波冷空氣接力

「雪白合歡山」今早美景曝　排隊上山車潮更多了

再冷一天！　下波變天時間曝

公館2大名店互槓！　「十大必吃拉麵」遭控廢油塞爆化糞池

台人赴日旅遊花費曝　達人：你是拉高或拉低平均？

6000元現金剩8天可領！　領取方式一次看

高鐵讓座給抱嬰爸媽！醫「腳剛開刀」台北要站到高雄　下秒遇暖男

低溫假一次看！　全台4縣市3區1鄉多校停止上班課

周子瑜泡湯泳裝價格曝光！　《單身即地獄3》慧善也穿過

台積電跌2元至626　台股漲30點至17900

中遊客鬧場逼英鋼琴家刪直播片　害艾爾頓強捐的鋼琴被封了

首購買房不兩難　啦啦隊女神首推高雄市心KS1

《賀瓏夜夜秀》被抵制拒看！　台大醫轟「噁心節目」

一圖看冷平流驚人發威　未來一周2波冷空氣接力

屋主烹煮食物去睡覺　冒白煙警報器大響！鄰居急求助119　

IU新歌「和V結局太悲傷」！　外國粉絲爆氣丟圖…看完MV的都笑了

送給自己一份禮物／告別政壇潛心學佛　擁抱四期教育

高雄一家5口命案！2幼子死前做出「最後掙扎」　明將解剖釐清

紅海告危！英美率24國狂轟葉門反抗軍　五角大廈：已摧毀25目標

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

懷孕不適被婆婆嗆　夫怒反問她秒閉嘴

今晨6.8℃！寒流還捨不得走　全台低溫特報凍番薯

吃橡皮筋喊好吃？館長盲吃嘆：以為我弱智嗎

周子瑜泡湯泳裝價格曝光！　她也穿過

寒流狂襲「急凍4.6度」全台92人命危

彩虹爺爺「不住在眷村」...租鐵皮屋夢中離世

訕笑身障者　賀瓏夜夜秀製作人道歉了

日尻2槍要減少頻率嗎？最美博士點出關鍵

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

30年玩具大廠宣布倒閉！　解散全部員工

胡瓜年下戀熊霓「抓包她另交正牌男友」！

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

嬰淚水浸濕口罩　托嬰中心裡活活悶死

老了用不到小兄弟！翁「揮刀自宮」噴血亡

第2波嚴寒低溫將臨！全台冷凍庫恐跌破5℃

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

3生肖「龍年運勢超旺」　財運、桃花大豐收

國小宿舍大火13人罹難！17坪住32人震撼陸網

數學「5+0=5」被打叉　真相揭曉

身分證拿出來！2024全中吃火鍋免費

兒子開心找媽媽　開門見她赤裸抱小王

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／全台「低溫特報」急凍！18縣市橘燈

為「50顆溏心蛋」怒吼！　女子深夜道歉

更多

最夯影音

更多
丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了

丁特現身超哥餐廳「祝Toyz早日康復」　「他嘴巴壞是共識」：改變就不是他了
男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

男「粉末放菸盒」被警懷疑　是糖！他大酸：你被打臉了

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

統神談「超派爆打Toyz」　大罵：販X狗被扁剛好！

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

陽明山雪越下越大！　民眾嗨翻打雪仗堆雪人

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面