心機女遭家暴認識包租公　假結婚後3天騙走他上千萬房產

▲張姓女子偽造結婚證明，騙走房東上千萬房產。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓女子（49歲）因家暴被安置在譚姓房東的房子，後來老公過世後，張女假藉願意照顧譚姓房東，直接搬去和譚同住，後來更辦理假結婚，再拿譚姓房東的印章、土地所有權狀等資料，將上千萬房產過戶到自己名下，譚姓房東發現報警提告，檢方偵查後依偽造文書罪將張女起訴。

檢方指出，張女因為陳姓老公對她家暴，因此被社會局安置、向譚姓房東租房，因而認識譚男，2018年間陳姓老公過世，張女恢復單身，於是主動向譚姓房東獻殷勤，表示願意照顧他，甚至搬進譚男家住。

後來張女發現譚男並不打算娶她，2022年4月16日竟在結婚證書上偽造譚男的簽名，還找了2個證人，然後去戶政事務所辦理結婚登記成功。

假結婚後第3天，張女就騙譚男說要辦理減稅，拿了他的身分證、委託書等資料，跑去戶政事務所辦理印鑑證明，然後再把譚姓男子名下上千萬的房產，以「夫妻贈與」的名義過戶到自己名下。

後來譚姓男子覺得有異，一查才發現房產都變成張女的名下，氣得質問，張女還安撫他，騙他簽下遺囑，但譚男後來還是報警提告。

張女在偵訊時坦承結婚登記、申請印鑑證明、移轉房產都是她做的，但辯稱都是譚姓房東自願送給她的，但檢察官根據相關事證，不採信她的辯詞，偵結依偽造文書罪將她提起公訴。