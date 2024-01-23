潛入台北地檢署頂樓掛民進黨旗　田山盛國今繳罰金結案

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署前年偵辦新竹市長高虹安涉貪案件時，早上諭令高虹安交保60萬元，下午北檢頂樓就被升起民進黨旗，北檢查出掛旗的人是陳抗常客田山盛國，依無故侵入建築物罪起訴，經法院判處拘役45日定讞，與先前他到《放言傳媒》傷人案定合併執行後，23日到北檢再繳2萬5千元易科罰金結案。

▲田山盛國為侵入北檢掛黨旗案，今天繳交易科罰金 。（圖／記者劉昌松攝）

新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案，台北地檢署2033年12月15日發動搜索，16日凌晨諭令高虹安交保候傳，當天下午北檢頂樓國旗杆上，被人偷偷加掛了1面民進黨旗，嗆聲意味濃厚，北檢立即派法警將黨旗取下，並調閱監視器鎖定一名穿著類似有反光條雨衣的男子涉案。

3天後，曾到NCC潑漆的陳抗常客田山盛國主動到案，承認自己就是去掛黨旗的人，但他也透過網媒粉專代為發聲，不但否認違法，反稱政治施壓檢察官難以依法獨立辦案，指稱受「北檢基層官員職員集團找某位人士請託」而掛旗，目的是希望「民進黨府院黨高層好自為之」，北檢一度為此發聲明，駁斥田山說法無稽。

檢察官調查，田山盛國是在12月16日下午3點8分的時候，首度搭乘電梯到北檢6樓的辦公區外玻璃門，觀察到北檢員工需要用管制卡才能進出，完成勘查後，田山盛國3點20分再次到6樓管制門外駐足約半分鐘，伺機尾隨其他刷卡員工進入辦公區域，再到室外露天平台，把攜帶的民進黨旗懸掛到旗桿上，至3點26分離開6樓管制區。

北檢起訴指出，田山盛國勘查已知外人不能隨意進入6樓，觸犯無故禁入建築物罪，雖然民主國家人民有自由表達言論的權利，田山盛國有其他合法表達方式可以選擇，卻擅闖機關管制區，跨越合法紅線；法院一審判拘役45日、得易科罰金，經上訴高院遭駁回確定。

因為田山盛國另案在2022年9月間，不滿媒體人周玉蔻在節目中討論新冠疫苗時，指慈濟是中共同路人，在12日下午闖進周玉蔻工作的《放言傳媒》要求找周玉蔻理論，1名傅姓員工上前勸阻，反遭田山盛國咬傷，還被保溫瓶痛擊後腦，田山盛國被依傷害判拘役40日。

經檢方聲請，高院裁定田山盛國犯侵入建築物與傷害2案共執行65日，經扣除先前已經執行易科罰金的40日，所以現在只要再補繳2萬5千元。