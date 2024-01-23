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社會 社會焦點 保障人權

上午自撞火燒車、隔天一家5口陳屍　手頭拮据3幼子仍讀私校


記者葉國吏／綜合報導　

高雄新興區發生一家五口輕生事故，根據了解，這家人出事前一天才在旗津自撞火燒車，隔天卻在家選擇輕生。警方調查，疑似是債務壓垮一家人，但弔詭的是，經濟已經不寬裕，但家中3名幼子皆就讀私校，每學期學雜費相當高昂。

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

火燒車案發生在20日上午7點左右，林姓民眾開車經過旗津區勞動女性紀念公園前，車輛突失控偏向路邊自撞，還撞壞了路燈的燈桿，當下車內5人快速棄車逃生，隨後車輛起火燃燒。警消順利滅火之後，發現其中有一名孩童臉部受到輕傷，送往醫院救治。

▲林姓男子開車載一家4口返程時，失控自撞電桿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

火燒車詳細肇事原因，警方仍在調查釐清，但隔天這一家人，卻在新興區自家輕生，而輕生原因被懷疑是經濟壓力導致。

根據自由時報報導，林姓夫妻疑似經濟狀況不佳，死亡的3名男童年僅3、6、7歲，其中7歲長子在外縣市就讀私立小學，每學期學雜費高達10多萬元，而次子與么子則在高雄就讀私立幼兒園。

袁姓女子是從事精品買賣生意，老公是個上班族，會讓他們想要輕生的原因，外傳是「經濟壓力」，同事說袁姓女子欠自己的債務約20多萬，就算外面有欠也大約頂多70萬，不到一百萬的債務就選擇跟老公帶走3個兒女一起走上絕路？這讓同事十分想不透，也惋惜3個無辜小孩因此陪葬。

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