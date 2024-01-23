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舊城區再生！　桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

▲桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

▲市長張善政現勘「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政22於桃園區，現勘「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫」表示，景福宮為桃園舊城的核心，目前周邊人行空間已不符當前人本需求，且附近店家門面格調不一。因此本次計畫內容以景福宮為核心，調整人行道及車道空間、拓寬景福宮前鋪面廣場，並遷移電箱等有礙行人的設施。

「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫」市府更全額補助，協助景福宮旁店家更新立面，提升整體街區的美觀性，預計今（113）年底完成人行道環境改善，並於明（114）年8月陸續完成景福宮兩側店家立面修繕，盼打造景福宮及其周邊環境為桃園歷史亮點。

▲桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

▲桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境。（圖／新聞處提供）

張市長指出，桃園信仰中心「景福宮」是桃園深具歷史意義的重要據點，伴隨多年都市發展，景福宮逐漸被埋沒在歷史中，市民朋友難以觸及其歷史光環，希望透過本次計畫優化周邊環境，讓舊城區復舊至過往桃園大廟的榮景，屆時往來遊客到訪桃園，得以感受舊城區獨特的風華。

張市長也提到，針對景福宮周邊合法建築物，後續市府將依店家意見進行修繕，如店家有意願且完成自主整合者，市府將全額協助店家立面修繕，期盼附近店家積極申請，共同改造自身店家門面，讓景福宮周邊環境變得更好。

▲桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

都發局長江南志表示，「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫」於去（112）年9月啟動，召開地方說明會後獲得在地共識，並爭取內政部2,400萬元的補助，規劃拓寬景福宮兩側2至3.5米人行空間，整頓中山路及中正路口停等區，改善民眾入廟參拜的動線；同時，針對景福宮兩側店家，市府也委託專業設計團隊逐戶拜訪周邊街區店家，討論建物立面優化方案，並全額補助修繕費用，期待重現歷史街區風華，也讓景福宮進出動線更加順暢。

包括市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、黃瓊慧、市府都發局長江南志、文化局長邱正生、新聞處長羅楚東、經發局副局長熊勇智、交通局主秘張丞邦、工務局專委張重仁、養工處總工程司顏淑芬、住宅處副總工程司陳松長、桃園區長許敏松、景福宮主委簡征潭、博愛商圈理事長蘇美樺等均一同進行現勘。

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