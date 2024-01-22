影評KOL「毒舌電影」趙錚心梗驟逝　妻心碎發聲：送了我17年美夢

▲趙錚在北京病逝。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

擁有超過6132萬粉絲的電影解說頻道「毒舌電影」近日發布公告稱，其合夥人、資深媒體人趙錚19日心臟驟停在北京去世，年僅44歲。

趙錚在《京華時報》時期的同事周先生向《新黃河》透露，趙錚13日下午突發心梗送醫，在醫院搶救7天後遺憾離世，「令人猝不及防，不能相信。」

曾與趙錚一起共事，後來又一起創立毒舌電影的高先生向《極目新聞》表示，生活中，趙錚喜歡足球、樂隊，早年還喜歡梳髒辮，穿著破洞牛仔褲，外表看起來放蕩不羈，但實際上是一個很溫柔的人，「外表與性格有點反差，他說話細聲細語，沒有人見過他發火，誰都喜歡他。」

趙錚的作家妻子也發表公開訃告稱，「這44年的人生中，他把17年給了我和女兒。這17年，也是我最刻骨銘心，最美好的17年，感謝他，送了我一場17年無與倫比的美夢。」

據《鯨平台》報導，趙錚先生治喪委員會發布的公告顯示，趙錚是資深媒體人，職業生涯早期曾在京華時報、法制晚報等知名媒體擔任部門主任，後積極擁抱網際網路浪潮，在網易新聞、3G門戶擔任新聞總監。

公告指出，趙錚先生也是成功的創業者，先以文化投資公司副總裁身份進入被投企業，後自主創業，並於2017年加入新媒體創業公司有好戲(毒舌電影)擔任合伙人。

▲毒舌電影在抖音擁有逾6100萬粉絲。（圖／翻攝自抖音）

據悉，「毒舌電影」在微博擁有1433萬粉絲，在抖音則有超過6132萬人追蹤，獲讚13.8億。《成都日報》指出，辛辣、犀利、一針見血，是許多人對於「毒舌電影」的印象關鍵詞。

報導稱，在評價《天機·富春山居圖》時，一句「五彩斑斕的屎還是屎」，徹底打響了「毒舌電影」的名號。影評犀利的表達與深刻的觀點，讓讀者大呼過癮，由此也產生了毒舌電影的一篇篇的「10萬+（閱讀量）」。

作為「毒舌電影」合伙人之一，對於做毒舌影評，趙錚有著自己的堅持。「毒舌電影」團隊曾透露，他們做一條影片平均用時15-17個小時，這其中更多的是花在文案上的時間，力求找到電影和用戶之間的「嗨點」。

趙錚在一次演講中指出，「我們用幾十個人、幾十個小時，換取到的是用戶們花十幾分鐘，就可以很清晰地判斷，把電影票的錢以及兩小時觀影時間花在哪裡。」