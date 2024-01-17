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瘋電影／人犬　被家暴圈養的身心殘障兒如何生存不犯法

文／賴賴

▲▼人犬。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是一部充分表現出那些犯罪者的一些原罪問題，這個議題取材非常引發省思，如果可以做好人，沒人希望成為膽顫心驚罪犯，有一份好工作又何必當小偷，當然權利腐爛人性者例外，這個故事從許多層面來設計，使得過程中可以不斷反思這個社會和人性，很棒的劇本，厲害的題材，而最吸睛的莫過是男主的演技精湛。

這部電影源自於盧貝松看到的一篇真實報導：一位父親將10歲的兒子和狗鎖在狗籠多年。直到警察發現，孩子不會說話，用四肢行走，完全不懂人類社會的文明。這部電影不論是從藝術角度和人性都有許多隱喻，故事中這個男孩因為被關在狗籠，但卻獲得母親的憐憫，而看了許多雜誌，於是雜誌餵養了什麼，他成年後便漸漸的沒有偏離軌道，例如他擁有藝術賞析的能力，他可以閱讀於是還考上大學念了生物學系，但是他無法用走路，終身殘疾，卻擁有和狗溝通的能力，以及透過信仰而讓自己產生上帝情結，成年後自我主宰著貧富善惡的審判。

電影情節中有許多隱喻設計非常內斂且具深度，很久沒看到這麼具有豐富內涵的高明作品，不愧是盧貝松，有許多驚豔的劇情設計，非常推薦的好作品。


片　　名：人犬
英文片名： DogMan
類　　型： 劇情
上映日期：2023-12-29
片　　長：114分鐘
導　　演：盧貝松
演　　員：卡賴伯蘭里瓊斯,克里斯多夫丹漢
國　　家：法國、美國
語　　言：英語
發行公司：傳影互動


劇情大綱

被暴戾的父親傷害、被囚禁在狗籠生活數年的道格（卡萊伯·蘭德裡·鐘斯 飾），長大後只能與他的數百隻狗相互陪伴。然而命運對他的摧殘從未停止，在經歷了家庭、愛情、生存的一系列痛苦打擊後，道格化身為最危險豔麗的“狗神”殺手，和他的狗群一起，向所有傷害過他的人發起了絕不饒恕的復仇與反抗......

▲▼人犬。（圖／imdb）

▲每個人生都有苦，就因有苦所以能夠彼此感同身受。

▲▼人犬。（圖／imdb）

▲人犬之間的情感濃度是非常高純度。

▲▼人犬。（圖／imdb）

▲從小和狗唇齒相依的男主，後來成為動物收容所的管理員。

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