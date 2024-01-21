「神秘五金行」道具重現　為台南楠西修繕戶添溫馨

▲農曆年關將近，台南做工行善團志工們發揮同理善心地趕工修屋，群起群力竭其所能為弱勢家庭過年圓夢努力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



農曆年關將近，台南做工行善團為達成黃偉哲市長的指示，希望給正在修繕期程中的弱勢戶，有一個溫馨宜居的住所好過年，志工們發揮同理善心地趕工修屋，群起群力竭其所能為弱勢家庭過年圓夢努力。

21日由電氣工會志工們接續期程，再度來到楠西區修繕施工，進行衛浴及廚房設備安裝，其中所安裝的一體成型馬桶，即是日前「神秘五金行」劇組結束拍攝影集後，贈送給做工行善團作為修繕使用的道具設備，今日透過電氣志工的巧手讓這座愛心馬桶發揮真正功能，下週油漆工會也將使用該劇組贈送的油漆來粉刷牆面，落實市長黃偉哲最暖心的「希望家園」施政理念。

位於楠西區65歲的莊先生為輕度智能障礙的單親父親，需照顧30多歲極重度多重障礙的兒子及重度智能障礙的女兒，每月全家僅能仰賴老農津貼7千多元，經濟十分困難，區公所將其列為邊緣戶關懷對象。案主所居住的房屋老舊，多處大面積破損，電線、隔間、牆壁等皆嚴重損壞，經通報後，「做工行善團」於12月中啟動會勘並進行修繕，至今已由多個工會互相緊密接續合作完成各自專業修繕的部分。

泥水工會已完成竹籠泥土牆壁拆除清運施工；電氣工會完成臨時用電設備及管路施工、化糞池埋設及管路配設拉線施工、電燈開關與插座安裝施工；金屬工會完成浴室、廚房牆壁鐵皮鋼板施工；木工工會完成隔間美化板、矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工；鋁製品工會進行房間及客廳鋁門框架安裝；油漆工會進行浴室牆壁防水處理；泥水工會完成浴室、廚房及房間的牆壁與地板磁磚黏貼施工。本週金屬工會再進場協助屋頂鐵皮修補，鋁製品工會完成門片安裝，今日則由電氣工會再接棒，進行衛浴設備、廚具、抽油煙機安裝及電燈開關插座施工，下週將由油漆工會粉刷施工即大功告成。楠西區公所團隊也於修繕期間準備中餐及點心飲品至案家關懷志工的辛勞。今日大台南總工會溫金輝理事亦自玉井帶來芒果冰慰勞志工。

勞工局王鑫基局長特別感謝志工們的愛心，尤其是在這溫差多變的寒冬季節，不辭辛勞的為弱勢族群溫暖付出，這份善的循環開展了案主久違的的笑容，也為志工們的家庭開啟了美麗的傳承。本週家庭志工有全家福檔，為電氣工會的陳文加及蔡桂芳賢伉儷與其公子陳盟吉，另勞工志願服務協會的李俊平及陳美華夫妻檔今日不僅出勤協助修繕工作，也贈送兩台電風扇給案家，響應了黃偉哲市長的大水庫理論。另本週木工工會志工也至鹽水區的修繕戶進行一樓客廳地面塑膠地磚施工，使整個住宅環境更加的舒適宜居。志工們齊心協力無私奉獻，為弱勢家庭的生活需求灌注力量，讓他們早日圓夢擁有溫馨安居的家。