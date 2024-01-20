新北防災園遊會歡樂登場　副市長為搜救犬Amei授階

▲▼ 新北副市長朱惕之為搜救犬Amei授階 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市政府今(20)日上午在板橋遠東香榭大道辦理「新北平安 幸福向前」-119消防節誌慶活動，現場由副市長朱惕之主持並勉勵全體消防與義消同仁、感謝企業熱心公益、表揚菁勇消防及績優專技人員，並為搜救犬Amei授階，活動現場設置多元宣導園遊會，邀請民眾共襄盛舉，展現市府團隊活力及公私合作致力防災精神。

活動開始由搜救犬侷限隧道及多桶搜索等專業演練揭開序幕，另頒發多家捐贈給弱勢的企業，並表揚財團法人新北消防設備師、士及消防工程器材商業同業公會15名績優人員，為場所消防安全把關，以及榮獲「消防暨義消之最」19位菁勇消防人員。

消防局表示，這次活動特別整合設置39個多元宣導關卡，包含「新北汪汪隊」搜救犬互動、「星火求生記」AR防火教具及「浪愛有家、愛心認養」認養毛寶貝免費狂犬病疫苗注射等，現場開放消防機器人、重機具部隊、雲梯車等救災雄兵，提供近距離體驗搭乘!完成10項關卡還可獲得精美紀念品及參加摸彩抽iPad!此外，更開放100名一日消防員參觀消防局活動，讓民眾可穿著消防衣射水及參觀119，寓教於樂學防災。

副市長朱惕之表示，打造「安居、安全及安心」的宜居城市一直是新北市重要目標，經統計過去4年，不僅火災件數下降21%、OHCA（無呼吸心跳）康復出院率自10.71%提升至11.45%，累計成功救回920人、一氧化碳中毒0死亡。

此外，新北市搜救犬更從全球頂尖36組搜救犬隊中脫穎而出，成為臺灣史上首次通過「國際MRT（救援任務能力認證）」隊伍！如此佳績是對於市府最大的肯定，也是市府團隊、民間企業、志工及消防弟兄共同努力的成果，感謝消防人員24小時不停歇守護市民安全，也呼籲民眾培植正確防災觀念及知識，共同努力將新北市打造成最棒的國際安全城市。